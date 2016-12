Montiel dice que la revisión del Pacto del Botànic está "hecha" y pide una fecha para firmar antes de final de año

21/12/2016 - 14:10

El portavoz de Podemos en las Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha afirmado que la revisión del Pacto del Botànic está "hecha" y ha solicitado cerrar una fecha para firmarlo antes de final de año.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Montiel se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del parlamento autonómico, al ser preguntado por la revisión de este pacto.

Al respecto, ha indicado que no ha conseguido cuadrar agendas con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, para firmar la renovación de este proyecto.

"Yo le insistí a Puig el lunes que había que cerrar una fecha porque me gustaría que lo firmásemos antes de final de año", ha indicado, para agregar que el jefe de gabinete de Puig y Oltra ya están viendo fechas para la rúbrica.

Montiel ha agregado que hasta ahora Podemos no había tenido prisa para firmar lo negociado "hasta que no se produjera el debate de la Ley de Presupuestos", pero una vez realizado, "no tenemos problemas en firmar", ha subrayado.