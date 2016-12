Cámara de Cuentas recomienda a la Junta aprobar un plan marco para el desarrollo de la Red de Acceso Público a Internet

21/12/2016 - 14:24

La Cámara de Cuentas en Andalucía en Andalucía ha recomendado a la Junta de Andalucía la aprobación de un plan marco a nivel global, con horizonte plurianual, que establezca medidas, ejes y líneas de actuación, así como objetivos a alcanzar e indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de cara al desarrollo de la Red de Acceso Público a Internet (RAPI).

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En su informe, consultado por Europa Press, el ente fiscalizador señala que, desde la finalización de la vigencia del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 2005-2010 (PIMA), y el Plan de Desarrollo para la Sociedad de la Información en Andalucía 2007-2010 (ASI), "el Consejo de Gobierno no ha aprobado ningún plan a nivel estratégico en el ámbito de la Comunidad Autónoma".

Además, apunta que, en la medida en que la creación y mantenimiento de la Red de Acceso Público a Internet se instrumenta mediante subvenciones concedidas por órdenes de la Consejería, las mismas deberían quedar concretadas en un plan estratégico en cumplimiento de la Ley General de Subvenciones.

En cuanto al seguimiento del PIMA, la Cámara de Cuentas ha precisado que "no consta que se haya llevado a cabo seguimiento ni evaluación" del mismo, mientras que el ASI "sí ha sido objeto de seguimiento anual por parte de la Consejería y se constató un exceso de ejecución del 55 por ciento".

Respecto al Plan Estratégico Guadalinfo 2009-2012, se consiguió un grado de consecución alto en tres de los 28 objetivos, un grado de ejecución medio para 18 y bajo para dos, mientras que para cinco "no se disponen de indicadores asociados o no se han realizado acciones encaminadas a conseguir el objetivo".

Sobre la reducción de la brecha digital durante el ámbito temporal del Plan Estratégico Guadalinfo, la evolución ha sido favorable en relación con la disponibilidad de ordenador e Internet, si bien desfavorable respecto de su uso en comparación con el ámbito estatal. La reducción de la brecha digital entre los municipios de más y los de menos de 20.000 habitantes ha sido significativa respecto de la disponibilidad de acceso a Internet, si bien no ha experimentado apenas cambio en relación con la disponibilidad de ordenador.

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS GUADALINFO

Desde el mes de mayo de 2008 hasta junio de 2015, se han publicado cuatro convocatorias de subvenciones regladas destinadas a la apertura y mantenimiento de los Centros Guadalinfo.

Para el primer periodo, 2008-2010, el proyecto está cuantificado en 33,77 millones y la financiación de la Junta asciende a 22,18 millones de euros (el 65,68%), a través de una subvención excepcional al Consorcio Fernando de los Ríos, órgano concedente por delegación de competencias de la Consejería. El resto es financiado por las Diputaciones Provinciales.

De la información facilitada por el Consorcio Fernando de los Ríos, en este periodo, se han pagado un 32,69 millones de euros y se han exigido un reintegro de 1,71 millones de euros. "La Consejería está iniciando los trámites para la cuantificación final de los importes exigidos a los ayuntamientos con objeto de exigir al Consorcio Fernando de los Ríos el reintegro de estas cantidades", subraya.

Para el segundo periodo, 2001-2013, la Consejería aprueba una encomienda a la Agencia IDEA por importe total de 24,3 millones para la gestión de los expedientes asociados a la convocatoria de subvenciones. En este periodo, el Consorcio actúa como entidad colaboradora en el marco del convenio de colaboración firmado con la Agencia.

En cuanto a la resolución de la encomienda "no se acreditan las razones de eficacia o ausencia de medios técnicos por la Consejería". Tampoco consta la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), no se concretan los plazos para la remisión de los certificados por la entidad colaboradora y no se desarrolla el contenido de los informes de justificación ni las fechas de presentación de los informes periódicos.

En el periodo de ejecución de la encomienda, la Cámara de Cuenta ha apuntado que "se han reconocido obligaciones por importe de 24,24 millones de euros y se han emitido documentos 'J' por la Consejería por 17,42 millones de euros. "Esta práctica se considera inadecuada al no acreditar la efectiva aplicación de los fondos a su finalidad", indica.

Ante esto, el ente fiscalizador recomienda que los 'J' se realicen previa acreditación por el tercero de la aplicación efectiva de los fondos por el beneficiario a la finalidad prevista y no con anterioridad. Además, señala un "deficiente" seguimiento por la Consejería y la Agencia IDEA del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la encomienda y el convenio de colaboración.

"Se ha instado a la Agencia IDEA que lleve a cabo las actuaciones necesarios a la liquidación final de la encomienda así como la remisión de los documentos resumen y de seguimiento que se incluyen en la citada encomienda", ha detallado.

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES

Respecto a las bases reguladoras de las subvenciones a los ayuntamientos beneficiarios, la Cámara de Cuentas ha detectado que "no consta el expediente la resolución motivada en la que se identifiquen las circunstancias de especial interés social que concurren para exceptuar a los beneficiarios de la obligación de justificar en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario". "Tampoco consta la motivación de la excepción de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y de las deudas en período ejecutivo", advierte.

Del total de subvenciones tramitadas que han ascendido a 690, se han emitido por el Consorcio Fernando de los Ríos una propuesta de reintegro parcial a 568 beneficiarios y de reintegro total a 89. Entre los meses de octubre de 2015 a enero de 2016 la Agencia IDEA ha adoptado acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de acuerdo con las propuestas formuladas por el Consorcio, quedando pendiente 423. Los motivos de reintegro son por no alcanzar los objetivos técnicos fijados y/o por una insuficiente justificación de gastos.

Para el último periodo analizado, 2014-2015, el proyecto está dotado con 19,13 millones, está financiado en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo y está gestionado directamente por la Consejería. "Para este periodo se constata la aplicación de un adecuado mecanismo de revisión tanto económica como técnica de la justificación de las subvenciones y se evidencia la existencia de numerosas incidencias en los justificantes, especialmente de los justificantes de gasto y pago", subraya.

CAPIS

El importe total de las ayudas concedidas a la Red de Acceso Público a Internet, entre 2008 y 2015, ha ascendido a un total de 68,61 millones de euros de las que se encuentran pendientes de justificar 21,62 millones. Aademás, se han iniciado trámites para exigir reintegros por un total de 5,61 millones de euros.

Respecto a las subvenciones al Consorcio, la participación de la Junta en el mismo es del 50 por ciento, pero las aportaciones de la Junta rebasan este porcentaje (67,5%).

"Ni las solicitudes ni en las justificaciones presentadas se hace constar las aportaciones previstas a recibir por el Consorcio Fernando de los Ríos procedente de las Diputaciones Provinciales", señala.

Además, la Cámara de Cuentas recomienda una mayor coherencia interna entre la estructura y definición por conceptos de los presupuestos de las actuaciones subvencionadas, los contenidos en la solicitud, la resolución y la justificación de forma que facilite el control de la ejecución y de las finalidades a las que se han destinado las subvenciones.

Por último, recomienda la revisión "exhaustiva" de las cuentas justificativas presentadas exigiendo la subsanación de las justificaciones indebidas y las exigencia, en su caso, de las cantidades no subvencionables".