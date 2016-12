La campeona olímpica Carolina Marín presta su nombre al Palacio de los Deportes de Huelva en un nuevo homenaje

21/12/2016 - 14:29

La ciudad de Huelva ha rendido este miércoles un caluroso homenaje a la bicampeona mundial de bádminton y Medalla de Oro Olímpica, Carolina Marín, para celebrar que el Palacio de los Deportes lleva ya el nombre de la joven onubense, que puede visualizarse en la fachada del edificio de la Avenida de las Fuerzas Armadas.

HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)

En al acto, ha estado presente la propia campeona olímpica, además de representantes del club de bádminton IES La Orden, la Federación Andaluza de Bádminton y el Centro Andaluz de Entrenamiento de Bádminton (CAE).

Carolina Marín ha agradecido este reconocimiento y ha trasladado su emoción por ver este homenaje plasmado en el Palacio de los Deportes por lo que ha señalado que "durante años he pasado mucho tiempo por este lugar incluso he llegado a competir aquí, admirándolo como el principal espacio polideportivo de nuestra ciudad. Por ello, no tengo palabras para describir la ilusión y la alegría que siento al ver que desde hoy el Palacio de los Deportes lleva mi nombre".

Marín ha indicado que "espera que este lugar siga albergando, como ya lo hace, los valores que me han hecho crecer y convertirme en lo que soy: trabajo, esfuerzo, sacrificio, compañerismo que hacen que el deporte no se base solo en competir, sino en disfrutar de una actividad que llena nuestras vidas", ha señalado.

La joven deportista ha asegurado que "es un placer representar a Huelva allá a donde voy porque me siento más onubense y choquera que nunca".