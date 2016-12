Un 'Pasaporte Natural' y la mejora de la presencia en redes, medidas del primer plan de promoción del patrimonio natural

Expertos realizarán estudios sobre la capacidad de visitas y el impacto en los espacios, y sobre el desarrollo de "negocios sostenibles"

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio destinará 4 millones de euros al impulso del primer plan de promoción y puesta en valor del patrimonio natural de Galicia. Contempla 29 actuaciones específicas y se prolongará durante los próximos años, hasta 2020.

En rueda de prensa, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha explicado el contenido de este plan, que se fija la meta de "poner en valor" el patrimonio natural de Galicia, para lo que se articulará una nueva oferta de actividades, recursos y mejoras en torno a los espacios, atendiendo siempre a su "conservación, sostenibilidad, su valor paisajístico y la biodiversidad".

El segundo de los ejes se centrará en la promoción y comunicación del patrimonio, a través de los medios, de la presencia en ferias o de la elaboración de nuevos paquetes turísticos. También se contará con un importante esfuerzo para reforzarla presencia del patrimonio natural en las nuevas tecnologías.

En tercer lugar, se apuesta por la educación ambiental y divulgación de los recursos naturales de Galicia, con lo que se apostará por la difusión e investigación científica, desde un punto de vista didáctico.

"16 ESPACIOS IMÁN"

Acompañada de la directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz, la conselleira ha señalado que el plan identifica "un total de 16 espacios imán", enclaves que no solo se caracterizan por su elevado valor patrimonial, sino también por ser los "más conocidos y reconocidos" por los gallegos y los visitantes de la comunidad.

Entre ellos se encuentran el Parque Nacional das Illas Atlánticas y los seis parques naturales (Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo y las Lagoas de Vixán e Carregal, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro y Sera da Enciña da Lastra), así como el Monumento Natural da Praia das Catedrais.

También se incluye dos espacios de la Red Natura (Carnota-Monte Pindo y la Ribeira Sacra y Canóns do Sil), así como las seis reservas de la biosfera (Ancares lucenses y Montes de Navia, Cervantes y Becerreá, Río Eo, Oscos y Terras de Burón, el Área de Allariz, las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, las Terras do Miño y la transfronteriza del Xurés-Gerés.

PASAPORTE NATURAL

El objetivo de la Xunta es aprovechar "el reconocimiento y popularidad" de estos espacios para convertirlos en elementos de atracción de visitantes hacia otros enclaves, creando sinergias entre los diferentes espacios.

De hecho, una vez identificados los espacios imán, se trazaron dos radios: uno de 30 y otro de 50 kilómetros para delimitar las áreas de influencia de cada uno de ellos; con el que se cubre la gran mayoría del territorio de Galicia.

"A una persona que visita el Monte Aloia le puede interesar conocer, en un radio de 30 kilómetros, las Cíes, el Baixo Miño, las Estelas o el Río Tea", ha ejemplificado Mato, quien también ha avanzado, como otra de las novedades, la creación del 'Pasaporte Natural'.

Con este documento se invita a los visitantes de cada espacio a conocer los otros parques naturales de Galicia y sellar en cada uno la página correspondiente hasta cubrir íntegramente el 'Pasaporte'.

PRESENCIA EN REDES

El plan recoge la puesta en marcha de la primera plataforma web de la Rede de Parques de Galicia, que se ha desarrollado en colaboración con la Axencia para la modernización tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Precisamente, Pablo Barreiro, de la Amtega, ha explicado el contenido de esta plataforma web, que incluirá información práctica sobre como llegar, las visitas y rutas que pueden realizar una vez que estén en los parques, o los servicios existentes.

Por su parte, el jefe de servicio de Parques Naturais, Alberto Otero, ha explicado la renovación de la aplicación para dispositivos móviles, que ahora contiene información "más actualizada y accesible", tanto de los valores de los parques como de los recursos que se encuentran en los mismos.

Esta 'app' también se ampliará para incluir en la misma el conjunto de espacios protegidos en la comunidad, al tiempo que se fomentará la presencia en las redes sociales del patrimonio natural y el uso de este canal como herramienta de promoción y valorización.

PAQUETES TURÍSTICOS

Mato también ha destacado otra actuación de carácter transversal, en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia y la Amtega: un proyecto piloto que se presentará en Fitur en enero y que se corresponde con un paquete turístico para "gozar al máximo" de las oportunidades que ofrece el Parque Natural da Baixa Limia y Xurés, con seis experiencias para disfrutar del parque y su entorno.

En concreto, se ofrece su paisaje granítico único; sus ríos, pozas y cascadas; y la diversidad de flora y fauna. También el patrimonio arqueológico, con las Mámoas da Serra Leboreiro; los importantes vestigios romanos de Aquis Querquennis; o la iglesia de Santa Comba de Bande; el Camiño da Vía Nova; las seis rutas en bicicleta de montaña, con 133 kilómetros señalizados; o las 11 rutas de senderismo que recorren los lugares más significativos de este territorio; y, por último, la oferta termal del Balneario de Lobios.

ESTUDIO DE IMPACTO DE VISITAS Y NEGOCIOS "SOSTENIBLES"

Entre otras actuaciones, la conselleira ha avanzado el diseño de una nueva imagen de marca de Patrimonio Natural de Galicia, así como la realización, por parte de un grupo de expertos, de estudios sobre la capacidad de visitas y su impacto en los espacios naturales.

También se realizará un estudio sobre "los negocios sostenibles que puede haber en el entorno de estos espacios". "El objetivo es poner en valor lo nuestro y también potenciar el desarrollo económico sostenible", ha subrayado la conselleira.

Preguntada por la situación de la ría de Pontevedra, con la presencia de Ence, la conselleira ha explicado que "no es un espacio natural" y ha defendido la necesidad de buscar "un equilibrio" entre la protección de los espacios naturales y las empresas que dan trabajo a miles de gallegos.