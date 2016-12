La Junta deberá regular la publicidad de servicios sanitarios para garantizar "criterios de veracidad"

21/12/2016 - 14:26

Las Cortes han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) debatida ante el Pleno de las Cortes a instancias del PP con el fin de que la Junta desarrolle medidas legales necesarias para implantar medidas de "regulación y control" de la publicidad de las actividades y servicios sanitarios que garantice la adecuación a criterios de "veracidad".

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

La procuradora 'popular' Marta Maroto ha defendido esta proposición que ha contado con la abstención de PSOE y Ciudadanos y el respaldo de Podemos y Grupo Mixto. Así, en la defensa de la iniciativa Maroto ha manifestado que tras contactar con Colegios Profesionales han advertido "preocupación" por la publicidad "engañosa" que ha surgido en los últimos tiempos, sobre todo referida a clínicas de Odontología.

"Garantizan resultado que no se pueden asegurar y los precios finales no son los que se ponen", ha detallado, tras lo que ha lamentado que a través de estas publicidad se trate la salud como un bien de consumo. "Debemos proteger la salud", ha aseverado.

De este modo, con el impulso de esta PNL el PP espera reducir las reclamaciones y "proteger y controlar" la publicidad sanitaria, ya que "el colectivo de enfermos es especialmente vulnerable", por lo que ha insistido en la importancia de contar con una publicidad "fiable" y "basada en conocimientos científicos".

No obstante, PSOE y Ciudadanos se han abstenido, ya que han considerado que en este caso lo que se debe exigir es la aplicación de la legislación estatal y Comunitaria. Así, José Ignacio Delgado de Ciudadanos ha reconocido que existe un "desmán generalizado" de franquicias de dentistas que funcionan "bastante mal", mientras que la socialista Mercedes Martín ha insistido en que, además, las campañas publicitarias no se ajuntan a "criterios científicos ni sanos".

"No se ha hecho más porque no se ha querido", ha lamentado Mercedes Martín, quien ha criticado que no se hayan realizado controles ni inspecciones ante la proliferación de determinadas clínicas. "Entendemos que si de verdad se tuviera voluntad y no un paripé se habría contado con la voz de los profesionales", ha concluido.

Para cerrar el debate, Marta Maroto ha recordado que la PNL cuenta con un segundo punto en el que se requiere a la Junta a establecer los cauces necesarios de colaboración con los colegios profesionales y asociaciones implicadas para participar en el adecuado control de la citada publicidad.