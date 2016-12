C's, a día de hoy, no contempla una moción de censura contra David Pérez en Alcorcón

Ciudadanos, a día de hoy, no contempla apoyar una moción de censura contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha afirmado este miércoles el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, preguntado por si apoyan una moción de censura contra Pérez tras sus palabras sobre el feminismo.

Aguado ha explicado que han dado "un tiempo prudencial" hasta después de las fiestas navideñas para ver si el PP "toma alguna determinación" o adquiere "una posición oficial". "No queremos precipitarnos con esta medida y en función de lo que se decida oficialmente analizaremos todas las alternativas", ha destacado.

"A día de hoy la moción de censura es una alternativa más, pero no la contemplamos. Debe ser siempre el último recurso", ha sostenido Aguado, quien ha indicado que no quieren "a priori" que el PP deje de gobernar en Alcorcón, pero no quieren que una persona como Pérez siga al frente del Ayuntamiento.

Preguntada sobre el mismo tema, Cifuentes ha señalado que no ha habido ningún cambio sobre su postura y se ha ratificado en lo manifestado hasta el momento.

Según ha apuntado, Pérez es alcalde tras el voto de los vecinos, tuvo unas palabras "sumamente desafortunadas" y él mismo ha pedido disculpas. "No tenemos intención ninguna de que deje la Alcaldía", ha zanjado.