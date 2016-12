(avance) granados niega ante el juez que tenga dinero en suiza aunque le “gustaría” porque lo “necesita”

21/12/2016 - 14:23

El supuesto cabecilla de la 'trama Púnica' y ex 'número dos' del PP de Madrid, Francisco Granados, pasará en prisión su tercera Navidad. Este miércoles, en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha negado contar con dinero oculto, aunque le ha dicho al magistrado que le “gustaría tenerlo” porque lo “necesita”. Ha centrado sus esfuerzos en intentar desmontar las acusaciones de su exsocio David Marjaliza, que ha calificado de “fábulas”.

Tal y como había anunciado su abogado antes del inicio de la declaración, Granados no ha "tirado de la manta" y se ha limitado a reconocer que era el propietario del millón de euros que se encontró en un altillo de la casa de sus suegros, procedente de una cuenta de Suiza.

El juez le ha formulado preguntas al inicio del interrogatorio sobre el dinero que supuestamente tendría oculto. Granados ha negado tener dinero fuera de España y ha asegurado que de tenerlo ya lo habría entregado en el juzgado.

También se ha interesado el magistrado por conocer el significado de algunos de los apuntes de la agenda que se le incautó y en la que supuestamente se consignaba el importe de las mordidas cobradas por distintas personas identificadas por siglas. El ex 'número dos' de la Comunidad de Madrid ha asegurado que esa libreta no era una agenda en la que se consignara la presunta financiación irregular del PP, sino que era un simple libro de notas en el que las cifras no representan dinero sino el número de asistentes a actos del partido.

