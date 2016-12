Cifuentes cree que el interés de Moñux en participar en el Congreso es "buen signo" de su disposición a reintegrarse

21/12/2016 - 14:39

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este miércoles que el interés de la diputada popular Elena González-Moñux en participar en el Congreso del PP, para el que ha sido elegida compromisaria, es "buen signo" de su ánimo a reintegrarse en sus tareas políticas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, preguntada por el resultado de las votaciones para la elección de compromisarios del PP de Madrid al Congreso Nacional de febrero en el que González-Moñux, de baja por depresión tras acusar al portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, de acoso laboral, será compromisaria.

"El hecho de que ella haya manifestado interés en participar en el Congreso Nacional, se haya presentado a compromisaria y haya sido elegida es un buen signo del ánimo y la disposición a reintegrarse en las tareas políticas", ha considerado Cifuentes.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que no es cuestión de que esté resuelto o no este tema porque es "un problema médico". Eso sí, ha esperado que se mejore "lo antes posible no por la aritmética parlamentaria", sino porque "la aprecia personalmente" y le desea una recuperación "lo antes posible".