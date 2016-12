Ana pastor desea para 2017 “acuerdos y entendimiento” a pesar de las “diferencias”

21/12/2016 - 14:43

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, pidió este miércoles a los diputados que el próximo año sigan trabajando unidos para lograr “acuerdos y entendimiento”, a pesar de las “diferencias” existentes entre los distintos grupos políticos con representación parlamentaria.

Pastor realizó estas declaraciones ante los diputados, periodistas y el resto del personal que presta servicio en la Cámara, aprovechando la copa de Navidad que ofrece la Mesa del Congreso de los Diputados para despedir el año.

“Que sigamos aquí el año que viene, que sigamos todos trabajando juntos y, a pesar de las diferencias, tengamos acuerdos y entendimientos”, declaró la presidenta, para a renglón seguido reconocer que está “muy agradecida” porque esta etapa de su vida pública está siendo “la más intensa”.

Dicho esto, reconoció que su actual labor requiere “un poquito de paciencia”, pero también “generosidad”. “La vida política te da en muchos casos más de lo que te mereces y en otros menos de lo que te mereces, como la vida misma”, apuntó. “Quiero para toda la familia del Congreso que la vida en 2017 os dé mucho más si cabe de lo que os merecéis”.

Agradeció la labor de los servicios de la Cámara y de todos los que trabajan en “la casa del pueblo”. “Cuando más he aprendido ha sido en estos cinco meses y he aprendido de todos y cada uno y he visto en todos y cada uno de vosotros, desde la fotógrafa hasta los ujieres o las taquígrafas, prudencia y equilibrio”, afirmó.

Además, confesó que “nunca” había pensado que llegaría a ser la presidenta del Congreso de los Diputados. “Quiero dar las gracias a todos, porque estamos aquí por vuestros votos y representandoos a todos. La tarea no es fácil, pero estamos intentando llevarla a cabo lo mejor posible”, dijo en nombre de todos los miembros de la Mesa.

Finalmente, Pastor deseó a “toda la familia del Congreso” que en el año 2017 la vida les dé “mucho más si cabe”. “Felices fiestas, feliz Navidad y lo mejor para vosotros y vuestras familias”, dijo dirgiéndose a todos los presentes. “¡Y ahora que corra la alegría!”, concluyó.

