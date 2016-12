Fiscalía recurre la decisión de la Audiencia de archivar el caso Rabasa

21/12/2016 - 15:08

La Fiscalía ha presentado un recurso de súplica contra la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante de archivar la causa abierta por la tramitación del plan parcial de Rabasa, en la que estaban siendo investigados la exalcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo (PP), y el constructor Enrique Otriz, según han informado fuentes judiciales.

ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)

El recurso, firmado por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se presentó el pasado 19 de diciembre ante la sección tercera de la Audiencia, que aún no se ha pronunciado sobre su admisión o no a trámite.

Los argumentos que esgrime el fiscal en escrito se centran en una extralimitación de la sala, en que las valoraciones hechas son más propias de un juicio que no del momento en el que se encontraba el proceso y en que algunas pruebas requeridas a instancias del fiscal no se habían practicado por el juez de instrucción, según las mismas fuentes.

A mediados de este mes, el tribunal de la sección tercera de la Audiencia decidió desestimar los recursos de apelación interpuestos por Fiscalía, EUPV y PSOE contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante que el pasado 12 de mayo sobreseyó una causa cuyo origen se remonta a 2007, a raíz de las primeras investigaciones en el 'caso Brugal', y en la que se había investigado delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho impropio.

El tribunal asumió los argumentos del juzgado de instrucción al considerar que no había quedado suficientemente justificada la comisión de delitos durante la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevía la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

Desde la acusación particular ejercida por EUPV han decidido norecurrir, ya que entienden que no cabe hacerlo contra el auto de la Audiencia. No obstante, han apuntado que cuando les llegue el traslado del recurso de la Fiscalía lo valorarán y si encuentran algo que ellos no han visto se adherirán a ese escrito.