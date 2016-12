(ampliación) granados niega al juez tener dinero en suiza aunque le “gustaría” porque lo “necesita”

21/12/2016 - 14:56

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El supuesto cabecilla de la 'trama Púnica' y ex 'número dos' del PP de Madrid, Francisco Granados , pasará en prisión su tercera Navidad. Este miércoles, en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha negado contar con dinero oculto, aunque le ha dicho al magistrado que le “gustaría tenerlo” porque lo “necesita”. Ha centrado sus esfuerzos en intentar desmontar las acusaciones de su exsocio David Marjaliza, que ha calificado de “fábulas”.

Tal y como había anunciado su abogado antes del inicio de la declaración, Granados no ha "tirado de la manta" y se ha limitado a reconocer que era el propietario del millón de euros que se encontró en un altillo de la casa de sus suegros, procedente de una cuenta de Suiza. Según ha explicado, la maleta con el dinero estaba en ese altillo mientras terminaba su mudanza y sin el conocimiento de sus suegros.

El juez le ha formulado preguntas al inicio del interrogatorio sobre el dinero que supuestamente tendría oculto. Granados ha negado contar con dinero fuera de España y ha asegurado que de tenerlo ya lo habría entregado en el juzgado.

También se ha interesado el magistrado por conocer el significado de algunos de los apuntes de la agenda que se le incautó y en la que supuestamente se consignaba el importe de las mordidas cobradas por distintas personas identificadas por siglas. El ex 'número dos' de la Comunidad de Madrid ha asegurado que esa libreta no era una agenda en la que se consignara la presunta financiación irregular del PP, sino un simple libro de notas en el que las cifras no representan dinero sino el número de asistentes a actos públicos.

Según varios de los letrados asistentes a la declaración, Granados apenas ha aportado datos novedosos respecto a lo ya investigado. De hecho, el magistrado ha dejado de preguntar en el momento en el que el investigado ha negado tener dinero escondido. El supuesto cabecilla de la `Púnica´ ha respondido a las preguntas de las fiscales, a su abogado y a alguno de los letrados personados en la causa.

Su semblante era tranquilo y ha recuperado algo del peso que perdió en la cárcel. Pese a su aspecto, su abogado ha asegurado al término de la declaración que ha durado tres horas, que decir que “lo está pasando mal es poco”, aunque no expresó esperanza alguna en que pueda salir próximamente de la prisión de Estremera, donde permanece desde 2014.

Granados quería pasar las navidades en casa, pero su declaración no es comparable a la que hizo Marjaliza en 2015, en la que detalló los mecanismos que usaba la trama corrupta, y que le valió la salida de prisión en diciembre del pasado año.

Sin embargo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid no ha arrojado luz sobre los asuntos que aún no están aclarados. Preguntado por las identidades que ocultan las siglas de su agenda ha dicho que JLM, que la Policía asociaba a Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y consejero delegado del Grupo Villar Mir, que en realidad corresponden a un colaborador suyo. JEC, ha dicho, identifica unas Jornadas de Educación y los 100.000 que figuran a su lado no son euros, sino asistentes a ese acto.

De BGM ha dicho que podría identificar a Beltrán Gutierrez Moliner, durante muchos años gerente del PP de Madrid, hombre de confianza de Esperanza Aguirre y guardián de los secretos financieros del partido en la región, al que Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuía el cobro de donaciones al PP a distintos empresarios.

SERVICIO PÚBLICO

El imputado ha ofrecido entregar documentos y escrituras para respaldar sus afirmaciones y podría aportarlos en próximos días. Ha insistido al juez en que nunca cobró comisiones y siempre estuvo dedicado “al servicio público”, en que Marjaliza ha mentido en sus acusaciones y en que aún sigue ganando dinero en Valdemoro.

La Fiscalía, por su parte, sigue sosteniendo que Granados cuenta aún con una gran fortuna oculta, que existe riesgo de fuga e incluso que podría tratar de presionar a imputados o testigos de esta causa. El exdirigente del PP reiteró que no tiene más fondos que los que ya conoce la Justicia y que no tiene intención de huir porque ello supondría, entre otras cosas, abandonar a su familia.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había fijado la declaración para el 11 de enero pero atendiendo a una petición de su abogado adelantó la citación al 21 de diciembre. Granados solicitó declarar voluntariamente el pasado 29 de noviembre, pocos días después de que fuera prorrogada su prisión provisional por dos años más.

Esta petición del imputado hizo pensar en su voluntad de colaborar con la justicia y en que esta nueva actitud haga al magistrado reconsiderar su decisión de mantenerle en prisión provisional durante dos años más. Sin embargo, tras la declaración su propio abogado reconoció que “va a a seguir” en prisión y que habrá que “seguir trabajando” para lograr su excarcelación.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó recientemente la prórroga de la prisión privisional para el exdirigente del PP acordada el pasado 5 de octubre por el juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, por entender que sigue vigente el riesgo de que el investigado trate de tergiversar, entorpecer o manipular la instrucción.

El magistrado acordó prorrogar la prisión de Francisco Granados hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro años que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva. Granados es el único investigado por esta causa que permanece en la prisión. En concreto, se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014.

En la declaración estuvieron presentes el juez Eloy Velasco, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez y los abogados que representan a las partes personadas en la causa. Su exsocio David Marjaliza declaró en junio de 2015 en una comparecencia que duró cerca de trece horas y que no trascendió hasta meses más tarde, cuando se levantó el secreto del sumario.

(SERVIMEDIA)

21-DIC-16

SGR/gja