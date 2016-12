Antonio Pulido, sobre la sentencia europea de cláusula suelo, aboga por acatarla "y punto" e indica que Cajasol sí tenía

21/12/2016 - 15:44

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina la retroactividad total de las cláusulas suelo incluidas en sus contratos hipotecarios ha abogado por "acatar la sentencia y punto", y reconoce que la antigua Cajasol sí tenía bastantes clientes con cláusulas suelo en sus hipotecas.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press, Pulido considera que esta sentencia "va a tener impacto importante en la cuenta de resultados de algunas entidades financieras".

El presidente de la Fundación apunta que no valora las sentencias judiciales "simplemente cuando hay una sentencia judicial hay que acatarla, cumplirla y punto", tras lo que reconoce que esto "va a tener un impacto importante en la cuenta de resultados de algunas entidades financieras".

Así, ha citado a Goldman Sachs, que cifra ese impacto en más de 7.000 millones de euros, de los que ya se aplicaron anteriormente más de 2.000 millones, por lo que ahora ese tipo de impacto en la cuenta de resultados "puede ascender a más de 5.000 millones de euros más".

Preguntado por si puede haber clientes de la antigua Cajasol que se puedan ver afectados, Pulido reconoce que sí tiene que haber clientes "pues nosotros teníamos cláusulas suelo, como otras muchas entidades".

SITUACIÓN ECONÓMICA

Preguntado por una posible salida de la crisis económica, Pulido se ha mostrado "moderadamente prudente a la hora de decir que la crisis es historia", toda vez que "en cualquier caso tenemos que estar atentos y prestar cierta atención para que lo que haya pasado no vuelva a ocurrir". "Hay que estar expectantes y activos para ir tomando decisiones y siendo proactivos en términos económicos y empresariales para no volver a tener las consecuencias y los efectos que hemos tenido desde 2007 y 2008".

No obstante, sí se muestra optimista al aseverar que "lo peor ha pasado", pero sí alerta de que "no bajemos los brazos". "Hay que estar expectantes para seguir siendo muy activos y para no volver a situaciones del pasado".

Preguntado por una posible ralentización del crecimiento económico para el próximo ejercicio, Pulido recuerda que los analistas y expertos coinciden que el próximo año habrá crecimiento económico "pero no vamos a llegar a las cifras de este año por encima del tres por ciento, esto es, sino que se llegará a un 2,3-2,7 por ciento; habrá crecimiento económico pero menos que el que hemos tenido este año".

De todas formas, no se muestra preocupado por ello, "pues lo importante es seguir creciendo y marcar una tendencia que parece que se consolida", de manera que está convencido de que en 2018 "podremos aumentar y lograr que ese crecimiento sea mayor y poder crecer otra vez a partir del tres por ciento".

SITUACIÓN ANDALUZA

Preguntado expresamente por Andalucía, Pulido valora que Andalucía "ha crecido sustancialmente y de manera espectacular en los últimos 20 años", pero recuerda que "partíamos de una situación mucho peor que el resto de comunidades; sí se ha acortado pero hay que tener en cuenta que la posición de partida ha sido diferente a la de otras comunidades".

No obstante, insiste en que en Andalucía "no debemos estar lamentándonos de que estamos por detrás, sino que hay que mirar adelante, tener claro cuáles son los objetivos, ser, crear, diseñar y ofrecer que esto es una tierra de oportunidades y creer en nosotros mismos".

"Los andaluces tenemos potencialidades enormes y extraordinarias, posiblemente nos falta creer en nosotros mismos que tenemos esas potencialidades y las tenemos que poner en práctica", ha aseverado Pulido, quien considera que "no sólo hay que tener una idea sino tener una idea, definirla y ponerla en práctica". De esta forma, "todos los andaluces que tengan proyectos deben ser capaces de ponerlo en marcha y ser capaces de conseguir una mejor situación personal pero a la vez contribuir al bienestar colectivo".