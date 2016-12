Ángel Camacho Alimentación y el Ifapa firman un acuerdo de colaboración para un proyecto de reutilización de agua

21/12/2016 - 16:40

La empresa de alimentación Ángel Camacho ha firmado este miércoles un acuerdo de colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Córdoba, organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La empresa de alimentación va a desarrollar junto al Ifapa y la Universidad de Córdoba, un innovador proyecto para el estudio científico de la regeneración de aguas industriales y su posterior reutilización en el cultivo del olivar. La reutilización de estas aguas permitirá a las empresas mejorar la huella hídrica de sus productos y hacer un uso aún más eficiente y sostenible de un recurso tan apreciado y cada vez más escaso como es el agua.

Ángel Camacho Alimentación es un referente dentro del sector agroalimentario nacional, fabricante entre otros muchos productos de las aceitunas Fragata, de las mermeladas La Vieja Fábrica y de las infusiones y tisanas Susarón. Es el mayor envasador de aceitunas de mesa del mundo, procesando en torno a 60 millones de kilos de aceitunas al año. Sus productos se comercializaron en más de 90 países y es el primer exportador de aceitunas de mesa de España en valor, con unas exportaciones en 2015 de más de 125 millones de euros.

Los trabajos desarrollados en este proyecto formarán parte de una tesis doctoral y toda la gestión y los procedimientos implantados cumplirán con las directrices marcadas por la nueva norma internacional ISO 16075-2015 Guidelines for treated waste water use for irrigation projects, que servirá como una herramienta eficaz para la reutilización de las aguas regeneradas con finalidades de riego.

La firma de este acuerdo, entre los presidentes del Grupo Ángel Camacho, Ángel Camacho Álvarez y del Ifapa, Jerónimo José Pérez Parra, da un impulso a este proyecto. El acuerdo permitirá trabajar conjuntamente a los equipos de Ángel Camacho Alimentación, del Ifapa y de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes la Universidad de Córdoba.

ÁNGEL CAMACHO

Ángel Camacho es una compañía familiar de alimentación con una clara vocación global, formada por un grupo de empresas reconocidas internacionalmente. Con ventas en más de 90 países, es hoy en día uno de los principales proveedores de aceitunas de mesa en todo el mundo.

Desde hace más de cien años, la empresa produce y distribuye una amplia gama de productos alimentarios. Entre ellos, aceitunas de mesa, aceites de oliva y encurtidos bajo las marcas Fragata y Mario, mermeladas La Vieja Fábrica y Stovit, e infusiones y tisanas Susarón.

La empresa cerró el ejercicio 2015 con unas ventas consolidadas de 209 millones de euros y cuenta con una plantilla de 800 empleados. La actual estrategia corporativa recoge inversiones relevantes en la mejora de sus procesos industriales, así como en la mejora de las instalaciones de procesado y envasado de sus diferentes líneas de producto (aceitunas, mermeladas, infusiones).