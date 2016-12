Los grupos de la oposición de Ourense cierran un proyecto alternativo al PP, que someterán ahora a sus organizaciones

21/12/2016 - 17:03

El alcalde insiste en la vía de la "colaboración" pese a lamentar que "desde el primer momento" su gobierno ha sufrido un boicot

OURENSE, 21 (EUROPA PRESS)

Los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ourense han anunciado este miércoles haber alcanzado una serie de "conclusiones programáticas" con la intención de impulsar un "proyecto de ciudad deseable" y que someterán este acuerdo a sus organizaciones para "valorar si es posible un proyecto común, sólido y eficaz" que sustituya al gobierno del popular Jesús Vázquez.

Por su parte, el alcalde no ha querido hacer ninguna valoración y ha insistido en que su grupo de gobierno seguirá "trabajando con transparencia" y "buscando la colaboración con otros grupos".

Este miércoles los grupos de la oposición han "materializado" en un documento el diálogo iniciado el pasado mes de noviembre para "alcanzar un proyecto de ciudad" frente a lo que han calificado como "inoperancia y falta de diálogo del gobierno de Jesús Vázquez".

A través de un comunicado, se ha informado de que, fruto de esas reuniones, se ha elaborado un texto que ofrece "líneas de actuación" para "trabajar en beneficio de la ciudad". El documento presenta acuerdos en nueve áreas concretas: Urbanismo, Termalismo, Bienestar Social, Política Fiscal, Contratación, Personal, Deportes, Infraestructuras y Comercio.

PSOE, Democracia Ourensana (DO) y Ourense en Común (OUeC) trasladarán ahora estas propuestas al seno de cada organización, con la intención de "examinar" el documento y "valorar si es posible un proyecto común, sólido, positivo y eficaz".

VÁZQUEZ NO ENTRA EN VALORACIONES

El alcalde Jesús Vázquez no ha querido "argumentar" nada sobre este inicio de acuerdo ni sobre las declaraciones del líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que ha señalado que el documento "no es la base para una oposición conjunta, sino para un Gobierno conjunto".

En este sentido, el edil ha recordado que en el año y medio de Gobierno del PP al frente de la ciudad "han intentado boicotear desde un primer momento", a pesar de "las primeras palabras del portavoz socialista, que decía que Vázquez tenía que ser el alcalde".

"Nuestro objetivo es cumplir con nuestro programa, resolver los problemas que había y trabajar con mayor transparencia y buscando la colaboración con otros grupos", ha defendido el Vázquez. Frente a esta postura, el alcalde lamenta que "otros grupos buscan la "confrontación".

EL DOCUMENTO

El documento presentado por Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común propone, entre otros puntos: la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal "en base al texto aprobado inicialmente", la "revisión y descarte de las modificaciones presentadas por el PP" y la integración del AVE en la ciudad.

También aboga por la creación de tres nuevos centros cívicos, dos nuevos centros de salud, una bolsa de trabajo social, la "universalización" del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la aprobación de una nueva RPT, un sistema de control del personal del Ayuntamiento o el estudio de la viabilidad de implantar un tranvía urbano.