CTA pide al Gobierno local que readmita a los trabajadores despedidos por el PP en su mandato

21/12/2016 - 18:17

El sindicato CTA ha pedido este miércoles al Gobierno municipal de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba que readmita a los trabajadores despedidos por el PP en su mandato, entre ellos cinco empleados del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) en enero de 2013, de los que cuatro fueron declarados "improcedentes" en los juzgados de lo Social y uno de ellos nulo.

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

En una nota, CTA recuerda que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "se confirmaron las declaraciones de improcedencia", pero "el anterior gobierno local del PP optó por la no readmisión", a lo que añade que "las condiciones previas esgrimidas por el PP para el despido ya no se dan, porque el plan de ajuste presupuestario que lo justificó ya no existe".

Al respecto, señalan que "el actual Gobierno local de PSOE e IU, que en su día calificó de persecución dichos despidos, debería tomar la decisión de readmitir a las personas que aún siguen sin ser readmitidas", al tiempo que precisan que el que fue delegado sindical de CTA en el Imdeec, uno de los despedidos, presentó el 3 de mayo un escrito fundamentado de petición de readmisión para todas las personas despedidas que "aún no ha sido respondido".

Además, subrayan que el Gobierno municipal tiene donde fundamentar dicha decisión, porque "recientemente otro trabajador ha obtenido una sentencia de nulidad del Tribunal Supremo (TS), por las mismas causas y en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros".

Por otra parte, explican que "en iguales condiciones" está el expediente de regulación de empleo del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), a través del cual se despidió a una trabajadora mayor de 55 años.