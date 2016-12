Afundación reivindica que consolida su proyecto en 2016 con más de un millón de beneficiarios

21/12/2016 - 18:21

El patronato aprueba el plan de actuación para 2017, con un presupuesto de 24 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

Afundación reivindica que se consolida en 2016 como "la primera institución privada sin ánimo de lucro en Galicia", por su repercusión tanto en el tejido social como en el cultural, con más de un millón de personas como beneficiarias de los proyectos y actividades que ha desarrollado en el último año.

Con Abanca como único mecenas, Afundación destaca que "mantiene su camino hacia la estabilidad y el equilibrio presupuestario", tal y como recoge su plan estratégico 2015-2019.

El patronato de la entidad se ha reunido en esta ocasión en la sede de Ferrol, siguiendo el carácter itinerante de este tipo de encuentros, en una sesión ordinaria en la que se aprobó el plan de actuación para 2017, con un presupuesto de 24 millones de euros, y se revisaron los hitos del presente ejercicio.

Una vez finalizada la sesión, los miembros del patronato hicieron un recorrido por las instalaciones de la sede de la entidad en Ferrol, que ha sido remodelada recientemente para convertirla en un espacio intergeneracional y multidisciplinar que acogerá las actividades de las tres áreas estratégicas de Afundación: educación superior y conocimiento, envejecimiento activo y cultura.

EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONOCIMIENTO

En 2016 nació el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside), "una apuesta estratégica de Abanca para impulsar y consolidar la actuación de Afundación en el ámbito de la educación superior, avalada por los casi treinta años de experiencia de su escuela de negocios", según destaca la fundación en un comunicado.

Así, en este primer año de implantación, apunta que se han formado más de 3.000 estudiantes, un 17% más que en 2015 y se han suscrito 60 convenios de formación con las principales empresas y organizaciones empresariales gallegas.

Ieside, que en 2016 ha otorgado 77 becas de excelencia académica, ha consolidado, asimismo, su proyecto de internacionalización con la firma de cinco nuevos convenios con instituciones de Educación Superior de Asia (China), Europa y Latinoamérica, incrementando un 26% el número de estudiantes procedentes de otros países.

La Escuela de Negocios Afundación de Ieside es la primera de Galicia, está entre las 20 más destacadas de España y es el centro mejor valorado por sus alumnos, entre un total de 29 de la Universidad de Vigo.

Su objetivo para 2017 es desarrollar una nueva oferta presencial y 'online', mejorar la empleabilidad de sus alumnos, potenciar la relación con las empresas gallegas e impulsar su proyección internacional.

Así, incorporará acuerdos con nuevas universidades de Europa, de Latinoamérica y de Asia, que se sumarán a los ya existentes con prestigiosas instituciones académicas como la Haute École de Genève, Regents University of London, Dublin Business School, Georgetown University o UIBE (University of International Business and Economics), la universidad china líder en formación económica y finanzas, incorporada en 2016, entre otras.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

En el área de envejecimiento activo, Afundación, que cuenta ya con 12.000 socios en sus centros de mayores, afirma que ha consolidado en 2016 su programa 'El valor de la experiencia', que tiene como objetivo que las personas mayores transmitan sus conocimientos y su experiencia personal y profesional, que los jóvenes se beneficien de este legado y que la comunidad educativa incorpore nuevas modalidades de aprendizaje.

En 2016 han participado en este programa más de 280 voluntarios y 1.500 jóvenes a través su nuevo proyecto 'Fálame da emigración' y de diversas actividades culturales y sociales, favoreciendo en todos los casos el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre las distintas generaciones.

Afundación ha desarrollado, asimismo, diversas acciones durante todo el año para promover una imagen positiva de las personas mayores que ofrezca una representación fiel y diversa de su realidad, alejada de estereotipos.

En 2017 la entidad programará nuevas actividades que, además de estar centradas en el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida y del bienestar psicofísico, potencien la participación activa de los mayores, a través de programas intergeneracionales y de voluntariado, con el objetivo de hacer más visible a este colectivo e impulsar, así, su reconocimiento social.

CULTURA

En su tercer eje estratégico, el ámbito de la promoción y la difusión cultural, Afundación resalta que "se consolida como uno de los principales agentes de Galicia".

Así, las salas de exposiciones de la entidad acogieron 52 proyectos expositivos, con más de 100.000 participantes, y en los teatros y auditorios gestionados por Afundación se programaron 214 actividades escénicas que superaron los 78.000 espectadores (un 17,5% más que en 2015).

Hasta 120.000 escolares participaron en las actividades programadas, trabajando en colaboración con un total de 500 centros educativos con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas, como una herramienta que complemente los programas curriculares.

De este modo, la programación diseñada por Afundación promueve una educación en competencias transversales y extracurriculares que potencian en los estudiantes el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo.

Además, en 2016, Afundación acogió en sus sedes y centros socioculturales 1-400 actividades y eventos programados por entidades de los más diversos ámbitos, en los que participaron más de 120.000 personas.

En el próximo ejercicio el objetivo de Afundación en el ámbito expositivo es potenciar la divulgación de los artistas gallegos, desarrollando proyectos con las colecciones de arte de Abanca y la fundación y extender la acción cultural fuera de sus espacios, con el objetivo de acercarla a otras poblaciones.

Además, en 2017 se presentará un nuevo proyecto de inclusión y participación de colectivos en riesgo de exclusión a través de la cultura.