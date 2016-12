Los locales precintados de Puigcerdá podrán continuar con la actividad autorizada en la correspondiente licencia

21/12/2016 - 18:31

Los locales precintados en el callejón de Puigcerdá podrán continuar con la actividad que tengan autorizada en la correspondiente licencia de actividad siempre que comuniquen al Ayuntamiento de Madrid que el uso del local se limitará a las partes en situación legal, ha indicado el área de Desarrollo Urbano Sostenible a Europa Press.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las mismas fuentes han destacado que el cese se produce sobre la actividad, no sobre el local. Las partes no legalizadas no podránutilizarse hasta que no cuenten con la correspondiente licencia, encaso de que pudiera otorgarse.

Fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible han explicado a Europa Press que en diciembre de 2015 se recibieron en la Agencia de Actividades una serie de denuncias en las que se indicaba la ejecución de cerramientos estables no amparados en la licencia y modificaciones de las condiciones de las inicialmente concedidas en varios locales situados en el callejón de Puigcerdá.

El Ayuntamiento giró las visitas de inspección preceptivas por parte de los servicios técnicos municipales, en las que se constató que los locales han sufrido cambios tan significativos en las condiciones urbanísticas de edificabilidad, volumen, seguridad (incremento de aforo el cual afecta a las condiciones de evacuación del local) y repercusión ambiental que no se podía considerar amparada la actividad desarrollada en la actualidad por el título habilitante en vigor.

De todas estas visitas de inspección se levantaron las correspondientes actas en las que se señalaban las deficiencias detectadas, dejando copia de las mismas a los interesados.

Posteriormente, se procedió a la incoación de los correspondientes procedimientos de restablecimiento de la legalidad en cuatro locales de esta calle, en los que se concedió a los interesados el preceptivo trámite de audiencia previo a la orden de suspensión y cese de la actividad, para que formulasen las alegaciones que estimasen convenientes.

Como resultado del trámite de audiencia, en cuatro de los locales afectados se desestimaron las alegaciones y se dictaron en el mes de octubre las órdenes de suspensión de la actividad por no ajustarse a lo autorizado.

Realizado el seguimiento por la Policía Municipal del cumplimiento de las órdenes dictadas y habiéndose informado del incumplimiento de las mismas, se fijó el precinto de la actividad ejercida en tres de los locales sin ajustarse a los términos de la licencia en vigor.

Todas las actuaciones llevadas a cabo están motivadas por el incumplimiento de la normativa en el ejercicio de la actividad por parte de estos locales, que ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos. De todas ellas se ha dado traslado puntual a los titulares de los locales, con escrupuloso cumplimiento del procedimiento y garantizando en todo momento sus legítimos derechos, han remarcado desde el área.

En el momento en que estos locales regularicen su actividad ajustándose a la licencia que tienen concedida se podrán levantar los precintos de forma inmediata.