La oposición critica la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Govern

21/12/2016 - 18:54

Critican la política fiscal del Govern y piden a la CUP rechazar la norma

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Los grupos que han presentado enmiendas a la ley de acompañamiento han criticado el proyecto presentado por el conseller de Economía, Oriol Junqueras, porque unos la ven pensada para mantener el acuerdo de la CUP, otro para llevar a cabo el referéndum y otros porque consideran que no aborda el fin social que creen que debería tener.

En el turno de réplica durante el debate en el Parlament sobre la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, conocida como ley de acompañamiento, el diputado de C's Antonio Espinosa ha asegurado que supone una subida general de la presión impositiva con el único afán de aumentar la recaudación del Govern, y ha lamentado que se pueda destinar parte del fondo de contingencia a "repetir un 9N".

También ha acusado al Govern de buscar una "intencionada confrontación" con el Estado en materia impositiva al intentar disimular, con nuevas figuras, las supuestas futuras suspensiones de recaudación que vendrán del TC.

El diputado del PSC Rafael Bruguera ha acusado al Govern de "pasarse tres pueblos" con la ley de medidas de acompañamiento de los Presupuestos 2017 porque, a su juicio, va mucho más allá de lo que es habitual y está pensada para contentar a la CUP y no para solucionar las necesidades sociales de los catalanes.

Ha criticado que no se hayan utilizado "ni mucho menos las posibilidades ni el margen de maniobra" que permiten las competencias de la Generalitat, y ha exigido una reforma fiscal progresiva y justa que haga contribuir a los ciudadanos que tienen más recursos y que persiga el fraude fiscal.

CRÍTICAS A JUNQUERAS

Para la diputada de SíQueEsPot Marta Ribas la ley de medidas que presenta el Govern es una ley que pese a haberla redactado el líder de ERC, es liberal: "No me extraña, si usted se definió ante empresarios como 'true liberal" (verdadero liberal).

Además, ha emplazado a la CUP a meditar si tienen que dar o no su respaldo a esta norma, ya que considera que los anticapitalistas no comparten muchos de sus puntos: "Creo que podemos apretarles, porque la moneda de cambio que os pedían eran los Presupuestos. Os podéis plantear si apoyáis esta ley.".

El diputado del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, ha defendido la necesidad de que hayan impuestos pero ha lamentado que el Govern sea "más partidario de impuestos a raudales", lo que sitúa a Catalunya como la comunidad que tiene los tipos altos de España en aquellos en que tiene capacidad normativa.

"No podemos compartir que tengamos que hacer esfuerzos fiscales cuando no son para atender necesidades ciudadanas, y sí para alimentar el espíritu nacional", ha constatado Rodríguez, que también ha citado una frase de José Martí que reza que 'el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital'.