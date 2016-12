Muñoz replica que el PP no ha hecho "un trabajo de alegaciones a las ordenanzas correcto y adecuado"

21/12/2016 - 19:25

El portavoz del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla, el concejal Antonio Muñoz, ha lamentado este miércoles la oposición "absurda y sin rigor" que a su juicio pretende llevar a cabo el popular Beltrán Pérez en materia de ordenanzas fiscales y de presupuestos, "ahora tratando de saltarse todos los procedimientos".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

"Más de uno de sus compañeros se tiene que llevar las manos a la cabeza al escuchar las declaraciones de quien supuestamente debería ser el referente en política presupuestaria del principal partido de la oposición", ha señalado Antonio Muñoz, opinando que Beltrán Pérez se "supera día a día" con sus "contradicciones y política de titulares baratos".

"Ayer hablaba de un crédito obviando que se reduce el endeudamiento y mezclando cosas completamente distintas y hoy trata de justificar que simplemente, (los populares) no han sabido hacer un trabajo de alegaciones correcto y adecuado", explicó Muñoz.

"Un concejal que lleva tantos años en el Ayuntamiento debería saber perfectamente que si una ordenanza no se modifica no se le pueden presentar enmiendas y no tiene ningún sentido presentar por tanto alegaciones, porque son completamente inviables de tramitar y están fuera de lugar. Así consta en los informes técnicos y así debería saberlo Beltrán Pérez. Sólo hay dos opciones o no tiene ni idea de lo que está diciendo o pretende centrar su papel en la oposición en intentar engañar a la gente", explicó Muñoz.

En este sentido, el portavoz socialista preguntó a Beltrán Pérez que aclare cómo se puede tramitar el 23 de diciembre una modificación en el IBI o en el IAE cuando entran en vigor el 1 de enero y habría que aprobarlas de forma inicial y definitiva. "Le está faltando al respeto a los técnicos de Hacienda, a la Intervención y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento", zanjó Antonio Muñoz.

El portavoz socialista ha pedido así al portavoz del PP, Alberto Díaz, que "ponga un poco de orden" en el grupo porque el PP parece simplemente "no estar a la altura de la ciudad y del interés general de los sevillanos".