PP acusa a PSOE de "falta de honor" y "no creer en la democracia" al no apoyar la propuesta de director para Telemadrid

21/12/2016 - 20:07

La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de "falta de honor" y de "no creer en la democracia" con su postura de no apoyar la propuesta del Consejo de Administración de Telemadrid de designar a José Pablo López Sánchez como nuevo director general del ente.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea, Ayuso ha criticado al PSOE por mantenerse en la abstención ante la decisión "soberana" y "legítima" del consejo de administración de Telemadrid y sostiene que su portavoz, Ángel Gabilondo, se había comprometido a apoyar el candidato que consensuara este órgano.

Díaz Ayuso ha afirmado que el consejo de administración de Telemadrid, configurado con transparencia y con la aprobación de la Asamblea, ha decidido proponer un candidato a la Dirección General, los grupos no pueden "más que ratificar" ese perfil de una persona que "el propio PSOE ha dicho que es un gran candidato".

"No hay otros motivos para decirle que no. Salvo que el PSOE no cree en la democracia y no es el candidato que a ellos les conviene", ha aseverado la parlamentaria popular para recriminar a los socialistas que su intención es "enmarañar", como ha ocurrido con todo este proceso para tratar de crear una "nueva Telemadrid".

"No les gusta este candidato y lo que quieren es su candidato. Éste no les gusta porque consideran que no es suyo cuando no es de nadie, y no creen en la democracia y no respetan las deliberaciones del consejo de administración, elegido democráticamente", ha espetado Díaz Ayuso.

Preguntada sobre si el PP considera la opción de pedir la retirada del orden del día del Pleno de mañana la votación de la candidatura de José Pablo López Sánchez, la portavoz adjunta de los populares en la Asamblea ha dicho que lo que consideran es que el PSOE "quiere tomar a la gente por tonta" porque en este caso la "abstención es negación". "Es como los semáforos el ámbar y el rojo", ha señalado de forma metafórica.

Así, la diputada autonómica del PP ha indicado que con la abstención, el PSOE "bloquea" el futuro de la nueva Telemadrid, pues no habrá "un director general" que ponga en marcha su constitución como sociedad anónima.

"Lo importante es su postura y no la nuestra", ha subrayado la parlamentaria popular para asegurar que la decisión del PSOE perjudica al ente y a los madrileños en su conjunto. Por ello, insta a los socialistas a cambiar de criterio y "dejar de bloquear esta propuesta porque a algunos no les gusta", pues le consta que este rechazo ha generado "división" en el Grupo Parlamentario Socialista.

Finalmente, Díaz Ayuso ha subrayado que si el PSOE se mantiene en la abstención, será porque quiere que Telemadrid "siga igual".