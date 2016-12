Valiente lamenta el "espectáculo" y el "ruido" por la distribución del Pleno y llama a hacer "oposición responsable"

22/12/2016 - 10:18

Se pasa de 284 peticiones de información con el PP y un tiempo de respuesta de 35 días a las 722 con Ahora Madrid, que contesta en 29 días

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha lamentado este jueves en la sesión extraordinaria solicicitada por el PP el "espectáculo", el "ruido" y la "demagogia" por la distribución de los plenos mensuales de Cibeles y ha llamado a hacer una "oposición responsable".

"Ni nos van a callar, ni a parar ni a cambiar. No nos callarán porque daremos explicaciones pero sin espectáculo, con razones. No nos pararán porque seguiremos gobernando y no nos cambiarán porque respetamos el trabajo de la oposición aunque parte busque un ambiente crispado, de confusión, ruido. Ahí no nos van a encontrar", ha declarado Valiente desde el Palacio de Cibeles.

Mauricio Valiente ha calificado de "exageración" hasta la denominación de la solicitud del Pleno propuesto por el PP, en la que hablaba de "los derechos fundamentales de los concejales relacionados con la participación política en el Ayuntamiento". Y todo a raíz de un decreto firmado por él el pasado 4 de noviembre para "clarificar los distintos tipos de iniciativas y su ubicación en los dos plenos para garantizar la calidad y seguimiento de los debates".

PUESTA EN ESCENA CONFUSA Y EXAGERADA

"La puesta en escena ha sido exagerada, confusa y malintencionada", ha lanzado, después de arremeter contra "frases tremendas como violación de derechos fundamentales, dictadura o petición de amparo ante el Tribunal Constitucional". Sí ha defendido "cargar las tintas" en los plenos para llamar la atención pero con un límite, no caer "en la invención, en la intoxicación que perjudica a la institución".

Mauricio Valiente ha destacado que la resolución firmada se hizo con la intención de aclarar "confusión" desde un gobierno en minoría que tiene que aplicar un reglamento aprobado por el PP y pensado para "mayorías absolutas, que aplicaban el rodillo". Eso llevaba a la confusión, por ejemplo, cuando se pretendió que el IBI se modificara a través de una proposición cuando no es la vía.

"¿Variaba el carácter de las iniciativas por estar en un Pleno o en otro? En absoluto, es de cajón. Decía la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, que llevar una iniciativa de pleno de impulso supondría que no se iban a votar. ¿Eso de dónde sale? Decir que es un atentado a los derechos fundamentales es ruido interesado", ha manifestado el edil.

El tercer teniente de alcalde ha puesto sobre la mesa el debate jurídico suscitado entendiendo que el reglamento permite estructurar el orden del día. "Pero somos gente razonable y asumimos el debate generado", ha destacado. También le ha recordado al PP que se les consultó el contenido de la resolución y por escrito y, de hecho, presentaron alegaciones.

LEY DE CAPITALIDAD

En cuanto a la vinculación de los acuerdos de pleno, Mauricio Valiente ha recordado que cada tres meses facilitan una recopilación del conjunto para rendir cuentas, algo que no hacía el PP. Sí que ha aclarado en este punto que "una obligación política no es una obligación jurídica" para, a renglón seguido, preguntar a los populares si creen que la Ley de Capitalidad, aprobada por su partido, es "un régimen dictatorial" porque es la que subyace en el reglamento.

Valiente incluso ha retado al PP a señalar un solo aspecto que haga que la oposición esté ahora peor. Esto le ha llevado a recordar la aprobación por Ahora Madrid de dos plenos para darles más visibilidad, se pasa los plenos de distrito a las tardes, se avanza en la transmisión de las comisiones por streaming, se ha invertido en más asesores, "que no colocaos", para los grupos municipales y se les ha dado más espacio físico.

Mención aparte merecen las peticiones de información: se pasa de las 284 en el periodo 2014-2015. Con un tiempo medio de respuesta de 35 días, a 722 en septiembre a diciembre de 2015, con un tiempo medio de respuesta de 29 días. "Es radicalmente falso que estén peor", ha defendido. Además ya se está instalando el acceso para que la oposición tenga acceso a la documentación de las Juntas de Gobierno.

RESOLUCIÓN DE VALIENTE

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, emitió el pasado viernes una resolución por la que deja sin efecto la que dictó el pasado 4 de noviembre y mediante la cual se cambiaba el orden del Pleno municipal, y situaba las propuestas de la oposición en la parte de Información, Impulso y Control y no en la Resolutiva.

Este cambio no estuvo exento de polémica y las críticas de PP y C's no tardaron en llegar. Ambos grupos lo calificaron de "antidemocrático, antijurídico e intolerable" y lo recurrieron al entender que de este modo, sus propuestas se quedarían en meras sugerencias.

En la nueva resolución, Valiente reconoce que la puesta en práctica de lo dictado en la resolución del 4 de noviembre ha provocado "disensiones entre los Grupos Políticos, al entender que se estaba produciendo una merma en el ejercicio de las funciones que el Reglamento Orgánico del Pleno les otorga en el procedimiento de adopción de recuerdos".

Por ello, "atendiendo a los argumentos esgrimidos por los representantes de los Grupos Políticos" se procederá a la "revisión del escrito del 4 de noviembre y "a la redacción de una nueva proposición", concluye el escrito, que ha sido comunicado a todos los grupos municipales por parte del secretario general del Pleno, Federico Andrés López de la Riva.

La resolución inicial dictada por el propio Valiente aseguraba que "la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de una proposición que verse sobre una materia que es competencia de otro órgano municipal solo puede ser entendida como una declaración de voluntad del Pleno o como un acuerdo de impulso u orientación para que el órgano municipal competente lo tramite".

En el mismo escrito se añadía que se integrarían "en la parte de información, impulso y control del orden del día la correspondiente sesión del Pleno del Ayuntamiento, a cuyo efecto la Presidencia dictará oportuna resolución".