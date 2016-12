PP pide a Carmena que se disculpe por "ningunear, despreciar y abroncar" a la oposición

22/12/2016 - 10:51

El concejal popular José Luis Martínez Almeida ha pedido este jueves en el Pleno municipal a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se disculpe ante los grupos de la oposición por "ningunearles, despreciarles y abroncarles".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Creo que lo primero que debería hacer es pedir disculpas a los concejales porque desde el PP podemos discrepar con las proposiciones del resto, pero nunca las despreciaremos de esa manera; podemos votar a favor, en contra o abstenernos, pero nunca menospreciaremos ese trabajo", ha explicado Martínez Almeida en su intervención.

En este sentido se ha expresado Almeida durante su intervención en la que ha pedido que las iniciativas presentadas por la oposición al Pleno tengan carácter vinculante de ser aprobadas y que se permita el acceso a los concejales a las aplicaciones informáticas de gestión del Consistorio.

Esta solicitud llega después de que el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, dejara sin efecto la resolución en la que aseguraba que "la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de una proposición que verse sobre una materia que es competencia de otro órgano municipal solo puede ser entendida como una declaración de voluntad del Pleno o como un acuerdo de impulso u orientación para que el órgano municipal competente lo tramite".

"Se come el marrón de tener que asumir una resolución en la que ni usted mismo creía", se ha dirigido Almeida a Valiente tras haber asegurado que dicha resolución había partido de la alcaldesa de la capital.

En este sentido, el popular ha indicado que Carmena no les ha engañado, sino que han sido ellos mismo quienes se han engañado, "porque el equipo de Gobierno de Ahora Madrid dice y hace una cosa". "La jueza pasa a ser alcaldesa y dice que los jueces entorpecen. Dijo que Madrid estaría reluciente en diciembre y está más sucia. La culpa es nuestra por haberla creído", ha apostillado.

"DEDO DIVINO" DE CARMENA

Para mostrar la importancia que tienen las propuestas de la oposición, Martínez Almeida ha recordado que no están en la bancada del Pleno por el "dedo divino" de Manuela Carmena, sino porque han sido votados por los madrileños.

"No estamos aquí por su dedo divino, sino porque nos han votado los madrileños, y son los que han reconocido que debemos estar aquí y asumir competencias del Pleno, algo que no son zarandajas", ha explicado.

Almeida ha utilizado la palabra "zarandajas" porque, tal y como ha asegurado, Manuela Carmena aseveró en la Junta de Barajas que en los plenos no se deberían presentar tantas "proposiciones y zarandajas". "¿Qué son zarandajas?, cosa menuda, sin valor, o de importancia secundaria", ha explicado.

DEMOCRACIA SIN APELLIDOS

Martínez Almeida ha afirmado que el equipo de Gobierno busca un "constante enfrentamiento" entre la democracia representativa y la participativa, y el popular ha puntualizado que "la democracia no tiene apellidos". "Ustedes añoran las democracias populares, pero no puede tildarse con apellidos", ha añadido.

El edil popular ha indicado que en los Plenos de distritos, a la oposición "se la insulta, coarta e intimida bajo la mirada complaciente del equipo de Gobierno".

"Aquí el fondo del asunto cree que es la resolución, pero el caso es la deslegitimación; cuando Maestre dice que hay que expulsar al PP de las instituciones es porque quiere expulsar a nosotros y a las instituciones", ha aseverado el edil.

Además, ha pedido a la alcaldesa que "intente" gobernar, porque "el fracaso" del equipo de Gobierno no es culpa de la oposición. "Dedíquese a intentar gobernar, porque el fracaso que usted tiene no es culpa de la oposición; su fracaso es que no es capaz de ejecutar los presupuestos, no tiene los presupuestos acabados", ha señalado.

"CACERÍA CONTRA EL PP"

Martínez Almeida también ha utilizado su intervención para recordar que un juez ha anulado la comisión de investigación que aprobó realizar Ahora Madrid junto a PSOE y C's sobre la gestión en el Ayuntamiento de los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

"Un tribunal ha anulado la cacería al PP", ha indicado Almeida, quien ha pedido a Ciudadanos que no diga que se debe a una cuestión de forma pero no de fondo.

"No pueden salir al paso de esa sentencia diciendo que es un defecto de forma; cuando uno comete una ilegalidad dice que lo ha hecho, no es sentencia de forma, es de fondo, porque como dice el juez, se realizó la comisión para ver si se descubría algo", ha señalado.

Martínez Almeida ha preguntado a Carmena si se ha disculpado ante Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón por la comisión. "El mccarthismo con ustedes, los que han establecido una causa general contra la oposición son ustedes", se ha dirigido el popular a la bancada de Ahora Madrid.