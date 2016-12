El 22.259, primer quinto premio, deja 1,2 millones de euros en Ceuta entre "amigos y pensionistas"

22/12/2016 - 11:54

El 22.259 ha dejado en Ceuta más de 1,2 millones de euros. Vendido en la Administración número 1, regentada por María Jesús Rodríguez, se ha repartido "entre amigos y pensionistas, la mayoría clientes fijos", explicaba emocionada a los medios de comunicación que la esperaban en la puerta de su establecimiento, aún cerrado a las 10,30 horas.

CEUTA, 22 (EUROPA PRESS)

Ha sido precisamente la prensa quien ha alertado a María Jesús de que ella había vendido el primero de los quintos premios. "He visto en el móvil una llamada perdida de un reportero de TVE y un mensaje de un amigo dándome la enhorabuena y no sabía por qué , pero cuando he levantado la vista y he mirado la tele y he visto el 22.259 y me he dicho, uy, ese número lo he vendido yo", relataba.

Calcula que en total ha vendido unos veinte décimos y que conoce a muchos de los agraciados. "Algunos son clientes fijos, que llevan ese número y son pensionistas y alguno más suelto, pero todo en Ceuta".

Ella, confiesa que, "desafortunadamente", no es una de las agraciadas. "Ten en cuenta que recibo más de 600.000 euros en lotería", explica esta lotera que no es la primera vez que reparte suerte, ya lo ha hecho con el Gordo del Niño y con los sorteos del sábado y la primitiva". Hace más de medio siglo que esta familia regenta la administración número 1, que ha pasado de abuela a nieta, "tres generaciones vendiendo lotería", presume.