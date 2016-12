El nuevo comisario de Cáceres centra su labor en la violencia de género, la de hijos a padres y el tráfico de drogas

22/12/2016 - 11:58

El nuevo comisario provincial de Cáceres, Fernando Durán, que ha tomado posesión de su cargo este jueves en la Comisaría de la capital cacereña, ha indicado que su trabajo se centrará en la lucha contra la violencia de género, la que se produce en el entorno familiar de hijos a padres y en el tráfico de drogas, porque "causa mucho daño a la sociedad".

CÁCERES, 22 (EUROPA PRESS)

Durán ha señalado que la violencia de hijos a padres es "un hecho delictivo desconocido hasta hace poco tiempo y que está subiendo", por lo que parte de sus esfuerzos se centrarán en este tipo de maltrato porque "una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad sin futuro", ha dicho en su primer discurso tras jurar el cargo frente a numerosas autoridades civiles, militares, judiciales y religiosas.

En su intervención ha recordado que el trabajo policial es una labor de equipo y ha pedido el "respaldo de la sociedad" para poder obtener buenos resultados. Además, ha hecho hincapié en la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Local, ya que se trata de "organizaciones dinámicas" que aúnan esfuerzos para disminuir los índices de criminalidad.

De hecho, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha recordado en su discurso que Cáceres registra en la actualidad los menores índices de delitos desde que se tienen datos y ese dato es "de los más bajos de todo el territorio nacional", una cifra que se debe "a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha recalcado.

"RESPONSABILIDAD Y CERCANÍA"

Herrera le ha pedido al nuevo comisario que ejerza su trabajo con "responsabilidad" y "cercanía a la sociedad" y que "tenga presente a los más necesitados porque ellos demandan más atención", ha dicho en su alocución.

Tras el acto de toma de posesión, el comisario Francisco Durán ha reiterado en declaraciones a los medios que inicia su mandato "con mucha ilusión" y "con ganas de trabajar" para que se mantengan los índices de criminalidad en la ciudad y en la provincia.

Durán ha dicho que se considera "un privilegiado" ya que sus últimos cinco años lo ha pasado en Mérida, una ciudad Patrimonio de la Humanidad y ahora comienza su andadura en Cáceres, otra ciudad extremeña que también ostenta el título que otorga la Unesco.

"Espero que cuando me despidáis digáis que no lo he hecho mal", ha deseado el nuevo responsable policial que recuerda que actualmente hay en la academia policial una nueva promoción de policías que se está formando por lo que "pronto empezará a dar sus frutos" y "todas las comisarías se irán reponiendo poco a poco de plantillas".

Tras el juramento del cargo ha tomado la palabra el Jefe Superior de Policía de Extremadura, Miguel García-Izquierdo, que ha descrito al nuevo comisario como "un hombre de la casa" con una "excelente formación académica" y mucha experiencia laboral.

Así, Francisco Durán, natural de Villagonzalo (Badajoz), es licenciado en Derecho y lleva 42 años en el cuerpo policial. Sus inicios fueron en San Sebastián y después ha estado destinado también en Huelva y Sevilla en diferentes unidades.

Sus últimos cinco años los ha pasado en Mérida y ahora llega a Cáceres en comisión de servicio nombrado por el director general de la Policía Nacional, el también extremeño Germán López Iglesias. Durán sustituye a Luis Ochagavía, el anterior comisario que ha sido destinado a la Embajada de España en México.