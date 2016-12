Lafuente (PP) propone dotar el Departamento de Presidencia con unos 200 millones en 2017

22/12/2016 - 12:57

El diputado autonómico del Partido Popular (PP), Miguel Ángel Lafuente, ha propuesto este jueves dotar con unos 200 millones de euros el Presupuesto del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón en 2017 para recuperar y superar el recorte de 2016, cuando han bajado estas partidas de los 200 millones de 2015, último año del Ejecutivo PP-PAR, a poco más de 160.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que este es el Departamento "peor tratado" en los Presupuestos de este año, apuntando que las Direcciones Generales del mismo han sufrido una rebaja "enorme", del 30 por ciento de su Presupuesto, lo que "parece que no afecte a nada" pero sí repercute sobre los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Lafuente ha planteado que en el Departamento, cuyo titular, Vicente Guillén, "parece no entender bien", residen materias "tan relevantes y tan sociales como la seguridad de las personas, la Protección Civil, o la prevención de enfermedades como la ludopatía".

"Esta Consejería ha sido maltratada y despreciada en los Presupuestos de 2016 y durante todo el año ha sido, mes a mes, un auténtico fiasco de gestión", ha aseverado Lafuente, en alusión al "abandono de territorios y áreas enteras como la justicia gratuita". De cara a 2017, el diputado del PP Aragón ha apostado por "recuperar el nivel de inversión y gasto de 2015".

"Lo peor de todo fue la propuesta de PSOE y CHA de rebajar los servicios que prestan las comarcas a los aragoneses del medio rural", ámbito donde el recorte ha sido del 36,08 por ciento, lo que equivale --a su juicio-- a "intentar desmantelar las comarcas por la vía de hecho", aunque después la cámara aprobó varias modificaciones presupuestarias.

El Ejecutivo de Javier Lambán lo justificó "porque se apostó por un Presupuesto social", lo cual es "falso, por no decir mentira", ha continuado el diputado del PP, quien se ha preguntado "qué hay más social" que los servicios de comedor o transporte escolar que determinados ayuntamientos y comarcas prestan a los ciudadanos del medio rural. De esta forma, "cuando se apeló a ese sentimiento social, se estaba desviando la atención".

Al reducir el Presupuesto comarcal de 63 a 40 millones de euros, se ha obligado a las mismas a "mendigar y panear", ha dicho Lafuente, quien ha recordado que estos entes rurales han exigido al Gobierno que les transfiera los fondos que les pertenecen y finalmente se ha aprobado un gasto de 58 millones.

Así, "queremos una financiación comarcal digna", ha reclamado Miguel Ángel Lafuente, quien ha cifrado las necesidades de estas Administraciones entre los 65 y los 68 millones de euros, debido a que por debajo de esa cantidad se les obliga a "no prestar unos servicios mínimos". Ha pedido que no se difiera el pago a las comarcas, algunas de las cuales no han cobrado trimestralmente y han tenido que pedir créditos a la Diputación Provincial de Huesca.

Además, "no se puede falsear y considerar que hay gente tonta en el medio rural", ha expresado el parlamentario popular, afirmando que las comarcas no pueden recibir en 2016 partidas pendientes de 2015, ni tampoco se pueden utilizar los fondos sociales europeos "para engordar las cifras".

Lafuente ha propuesto consignar una partida para "acción directa contra la despoblación" porque "todas las políticas que se hablan y no se consignan presupuestariamente sirven de muy poquito" y en esta legislatura "detrás de las palabras" está "la nada" en esta materia.

El parlamentario del Grupo Popular ha pedido una partida abierta para los entes locales, dado que todavía no se ha presentado el proyecto de ley de participación de estos en los tributos.

LEY DE CAPITALIDAD

Por otra parte, Lafuente ha dicho que el proyecto de ley de Capitalidad es "un querer y no poder de Guillén" ya que "es imposible sacarla adelante y no sabemos si por culpa del alcalde o del Gobierno, o por culpa de los dos". Ha señalado que "no puede ser que los zaragozanos de la capital estén pagando de su propio Presupuesto determinadas ofertas administrativas que se hacen al conjunto de la sociedad aragonesa", lo que "merece ser atendido desde los Presupuestos de la Comunidad".

Lafuente ha observado que "hablamos mucho de comarcas, ayuntamientos y de la Ley de Capitalidad, pero poco de la Mancomunidad Central de Zaragoza", que agrupa a la capital aragonesa y los municipios del entorno, donde viven --ha hecho notar.. miles de personas, que reciben servicios fundamentales a través de este organismo.

El Presupuesto para justicia gratuita debe ajustarse al coste real, ha considerado Lafuente, quien ha criticado que en 2016 se ha dotado con 2,6 millones de euros cuando el consejero "sabía de antemano que iba a costar, como mínimo, el doble".