Santisteve sostiene que "corre prisa" aprobar el presupuesto por el "bien de los ciudadanos"

22/12/2016 - 13:31

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha estimado que "corre prisa aprobar cuanto antes" el presupuesto municipal para 2017 por el "bien de los ciudadanos".

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Santisteve ha calificado de "buena noticia" el hecho de que se conozca ya el calendario de tramitación del proyecto de presupuestos aprobado por el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), con el visto bueno de los grupos municipales de PSOE y CHA y que asciende a 765,7 millones de euros, incluidas las sociedades y patronatos, mientras que el presupuesto específico del consistorio aumenta un 3,15 por ciento hasta los 724 millones de euros.

Para el alcalde, el disponer de un calendario de tramitación revela que "por consiguiente se desbloquea tema y el dialogo con otros grupos municipales da sus frutos".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha recordado que se trata de un proyecto de presupuesto "con un compromiso social tan evidente y con un deseo de invertir que todo esto redundará en la promoción del empleo y cuanto antes estén antes se podrá ejecutar y eso es lo que queremos".

Santisteve ha agregado que "me gustaría que estuvieran el 1 de enero estuvieran, pero en ejecución y es el deseo de cualquier administración porque algún año no se han aprobado hasta mayo y eso no puede ser", ha considerado.