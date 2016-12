Maíllo lamenta que el "pacto de sangre" de PSOE-A y C's haya "bloqueado" mejoras de la oposición al Presupuesto

22/12/2016 - 13:42

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha lamentado que el "pacto de sangre" entre PSOE-A y Ciudadanos (C's) haya servido para "bloquear cualquier iniciativa o propuesta de la oposición" para mejorar los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017 que este jueves han sido aprobados en el Pleno del Parlamento.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas a la salida del Salón de Plenos precisamente tras concluir la votación del Presupuesto, Maíllo ha considerado que el debate que ha culminado con la aprobación de las cuentas autonómicas "ha confirmado" el "pacto de sangre" entre PSOE-A y C's para "bloquear cualquier iniciativa o propuesta de la oposición" para mejorar las cuentas, en el marco del "giro a la derecha" que a su juicio confirma la "hoja de ruta" de la presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz.

Maíllo ha incidido en que PSOE-A y C's mantiene "un pacto absolutamente consolidado y de gobierno, con la formalidad de que nominalmente" el grupo naranja "no tiene miembros en el Gobierno, pero indudablemente tiene un pacto de sangre en bloquear cualquier iniciativa o propuesta de la oposición".

Además, el líder de IU en Andalucía ha enmarcado estos Presupuestos en el "giro a la derecha que confirma la hoja de ruta de Susana Díaz en Andalucía y en Madrid". En ese sentido, Maíllo aprecia una "coherencia en esta nueva geometría variable de pacto del PSOE con las derechas".

"Aquí se sirve de Ciudadanos y en Madrid sirve al PP", según ha agregado el portavoz parlamentario de la federación de izquierdas, que ha incidido en que la secretaria general del PSOE-A "ha teorizado una especie de oposición útil en Madrid con pactos sobre el techo de gasto y principios para los Presupuestos Generales del Estado", así como para "un salario mínimo de espaldas a los sindicatos".

Para Maíllo, ese camino es "una mala noticia para la gente de izquierdas", y "las víctimas de la crisis ven que no hay esperanza con estos gobiernos para resolver los graves problemas que tenemos".

Ha enfatizado que el Presupuesto aprobado este jueves "no va a resolver los graves problemas que tenemos" en Andalucía, "no es para la recuperación económica, no es audaz para la inversión ni establece bases fundamentales para un cambio de modelo productivo que incentive la reindustrialización para Andalucía y no combate el mayor drama en el ámbito laboral", que es el de "la precariedad".

En esa línea, ha señalado que IULV-CA había presentado enmiendas que podían no sólo paliar, sino "satisfacer demandas en el ámbito de los servicios públicos vinculados a la atención primaria", así como "un plan de inversión de mejor escuela que supusiera un blindaje de la escuela pública desde el punto de vista físico, con el remozamiento y la construcción de nuevos centros educativos que impidan el aumento de los conciertos", además de un "desdoblamiento de la oferta de Formación Profesional con el propio uso de las infraestructuras de las familias profesionales de los ciclos formativos que se encuentran en los institutos de Enseñanza Secundaria".

Maíllo ha lamentado por ello que ninguna de ellas haya sido aceptada. "El bloque de PSOE y Ciudadanos ha evitado cualquier mejora del Presupuesto", ha criticado el portavoz de IULV-CA, que ha concluido insistiendo en que por eso su grupo ha votado en contra de estas cuentas, "porque no son los Presupuestos que solucionan y ni mucho menos nos sacan de la crisis en Andalucía".