Podemos cree que el PP ha devuelto al PSOE "el favor" de investir a Rajoy

22/12/2016 - 13:54

El portavoz parlamentario de Podemos en la Junta General, Emilio León, considera que el acuerdo presupuestario alcanzado entre PSOE y PP para aprobar los presupuestos autonómicos de 2017 es la "devolución del favor" de los socialistas, al apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno central.

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, tras la Junta de Portavoces, León ha considerado que se ha confirmado "lo que llevábamos anunciando desde hace meses, que el PP y el PSOE se han repartido el gordo y la pedrea". "Han dejado a los asturianos el mismo pacto presupuestario que existía cuando Podemos no estaba en esta cámara", ha añadido. En su opinión, "estaba muy claro lo que iba a suceder, y no queremos que se nos use como excusa", ha advertido al PP.

En su opinión, considera que la prioridad del presidente asturiano, Javier Fernández, "nada tenía que ver con las ideologías sino con su propia supervivencia política". "Creemos que Asturias se merece otros presupuestos que respondan a las necesidades y no a la supervivencia política de los representantes institucionales, cuya legitimidad se ha visto cuestionada por el deterioro del bipartidismo", ha señalado.

Por otra parte, León ha informado de que Podemos presentó este jueves, antes de que concluyera el plazo de presentación, una enmienda a la totalidad. Según el portavoz parlamentario, la formación tomó esta decisión para dejar clara su postura contraria a los presupuestos presentados, tras las declaraciones del PSOE en las que se informaba de que estaba buscando un acuerdo con el PP.

"PRECIO DEMASIADO ALTO"

Por su parte, el portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, ha señalado que la enmienda sobre ingresos de IU está más justificada que ayer. El acuerdo con el PP, entiende Llamazares, es un precio "demasiado alto" para apoyar los presupuestos, porque "hace retroceder a la comunidad en materia de justicia fiscal".

Con este tipo (el mínimo exento de 300.000 euros), según Llamazares, podría ser "lo comido por lo servido", y que el volumen de ingresos adicional por la flexibilización del objetivo de déficit, 23 millones de euros, "nos los comamos en año y medio de ejecución por la rebaja de impuestos". Estos presupuestos, considera el diputado, "lastrarán las cuentas de la comunidad durante varios años".

Eso sí, su grupo, ha dejado claro, "no contribuirá al bloqueo y al desguace del presupuesto, porque hemos incluido cuestiones importantes del acuerdo de investidura, tales como cambios en salario social, en educación, en escuelas de 0 a 3, o Sanidad, y eso lo vamos a defender".

Por este motivo, IU defenderá en el pleno de este viernes su enmienda de ingresos (también de totalidad) pero no apoyará el resto. Votarán en contra de la enmienda de devolución de Foro y se abstendrán en la votación de la enmienda de totalidad de Podemos, porque "Asturias no tiene una situación dramática de deuda, solo difícil, con apenas el 19%".

Por su parte, la la portavoz parlamentaria de Foro Asturias, Cristina Coto ha justificado la enmienda de totalidad con devolución que su partido ha presentado, porque "es un presupuesto idéntico e igual de nocivo" que el de 2016. "Seguramente resolverá los problemas políticos de algunos pero no los problemas de los asturianos", ha considerado.

"Con el gasto corriente desbocado y las partidas de inversión y recuperación económica bajo mínimos, estamos profundizando en las bases para el declive de Asturias", ha añadido. Según Coto, Javier Fernández tiene la obligación de explicar cómo ha dilapidado una holgada mayoría de 28 diputados de izquierdas en cuitas y enfrentamientos entre unos y otros, y ha degradado esa mayoría en una irresponsabilidad absoluta".

Sobre el pleno de mañana, Coto ha confirmado que su partido votará a favor de su enmienda. Sobre lo que hará con las presentadas por Izquierda Unida y Podemos se ha limitado a decir que "son enmiendas que obedecen a razones totalmente distintas".