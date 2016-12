La lotera del Centro Comercial El Saler: "Mi hermana me dijo que tenía un presentimiento de que íbamos a dar algo"

22/12/2016 - 13:58

La lotera de la Administración de Lotería número 104, del Centro Comercial El Saler de Valencia, Amparo Alarcón, que ha repartido 18.750.000 euros al vender 15 series del número 4.536, agraciado con el segundo premio del Gordo, ha asegurado que su hermana le dijo este mismo miércoles que tenía un "presentimiento" de que iban "a dar algo".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

La mujer se ha mostrado emocionada y contenta por haber podido repartir esta cantidad, ya que lleva 19 años trabajando en el establecimiento, si bien, como administradora desde el 21 de diciembre.

Este segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el número 4.536, ha dejado 22.250.000 euros repartidos por las tres provincias de la Comunitat Valenciana, entre otras de toda España.

"Me he puesto muy nerviosa. Mi hermana decía que tenía el presentimiento de que ibamos a dar algo", ha dicho y ha explicado que ese número lo vendió "muy pronto", entre agosto y septiembre, aunque no sabe a quién. "No digiero nada", asegura, para afirmar que toda la vida ha estado trabajando en esta administración por la tarde porque le daba "vergüenza" estar presente, con medios de comunicación, si se daba algún premio.

"Y me ha tocado", ha dicho. Alarcón ha explicado que a los tres meses de abrir, hace 19 años, dieron un primer permio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 500 millones de pesetas.

Su alegría era compartida por trabajadores del centro comercial, a pesar de que no llevan el número premio. Varios de ellos han explicado que compran un mismo número para toda la galería y no ha habido suerte. Sin embargo, han expresado que se alegran por Amparo y porque cree que esto será bueno para el centro al atraer clientes. "Otra vez será", ha deseado una de las trabajadoras.