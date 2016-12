El cuarto premio vendido en Gijón, un número que costó quitárselo "de en medio", según la lotera

22/12/2016 - 13:56

La propietaria de la administración de lotería número 35 de Gijón 'El Trasgu de Oro', Covadonga Yáñez, se ha mostrado este jueves muy contenta por haber repartido una serie de uno de los cuarto premios del Sorteo Especial de Navidad, el 07211, un número que, según ella, no gustaba y costó quitarse "de en medio".

GIJÓN, 22 (EUROPA PRESS)

Yáñez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que se vendió una serie completa de este número, es decir, diez décimos a razón de 20.000 euros por cada uno. Ha indicado, además, que fue la primera serie en llegar a la administración y costó venderlo porque a mucha gente no le gustaba el número, incluso algunos lo rechazaron.

Según ella, se ofrecía a mucha gente porque intentas siempre vender los primeros números que tienes para poder ofrecer otros más. Ha añadido, en este sentido, que la serie fue "súper repartida" porque se ofrecía al primero que venía para "quitarlo de en medio". De hecho, ha indicado que el número estuvo en ventanilla dos meses o tres porque "no lo quería nadie", ha destacado, para luego añadir que la verdad es que no era un número muy guapo.

No sabe a quién le ha tocado, aunque ha bromeado con que ya le puede dar las gracias porque insistieron en darlo "un poco casi a calzador". Ha resaltado, asimismo, que es el premio más grande que han dado, a lo que ha precisado que solo lleva tres años con esta administración. Y aunque no se ha quedado con ningún décimo, ha asegurado que para ella es "como si me hubieran tocado mil". "Estoy igual de contenta", ha afirmado.