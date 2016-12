Las obras de accesibilidad del Mercado de la Esperanza acabarán en primavera

22/12/2016 - 14:01

Las obras de mejora de la accesibilidad del Mercado de la Esperanza finalizarán en "marzo o abril" del año próximo, si bien está prácticamente concluida la primera fase, que ha incluido la instalación de dos ascensores interiores y un montacargas.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado hoy la plaza, acompañada del concejal de Mercados, Ramón Saiz Bustillo, y el presidente de la Asociación Plaza de la Esperanza, Paco Plaza, quien ha destacado que con esta actuación municipal "se ha dado un poco de modernidad" a la instalación, cuyos comerciantes esperan mejores ventas de Navidad que el año pasado.

En este sentido, Igual ha mostrado su "alegría" al comprobar que el "emblemático" edificio "está tope estos días" y ya dispone de nuevas oficinas y baños para los clientes, así como de dos ascensores y un montacargas. Además se ha elevado el suelo del acceso por la calle El Mercado para mejorar la movilidad.

Al respecto, ha recordado que el plazo de ejecución inicial de ocho meses se redujo a cinco con el objetivo de mejorar la accesibildad de cara a la Navidad, "cuando ellos tienen un repunte de las ventas, y así ha sido". Con la intención de que, con esta actuación, los comerciantes de La Esperanza "puedan mejorar las ventas y hacer nuevos clientes".

La segunda fase incluye la construcción de una pasarela en la zona norte de la plaza, que se prevé que esté finalizada en marzo. La inversión total es de 287.000 euros y la ejecución corre a cargo de Copsesa.

Igual ha destacado la importancia de los mercados tradicionales y la apuesta del Ayuntamiento por ellos. "Es una apuesta por el producto de Cantabria, porque haya un profesional detrás de cada puesto que pueda asesorar en el producto", tanto en el origen como en la elaboración, ha remarcado.

Mientras, Paco Plaza ha asegurado que esta obra "nos hacía mucha falta" y ha supuesto un relanzamiento del mercado. "Han surgido pequeños inconvenientes pero con buena voluntad se ha solucionado; faltan pequeños permisos pero en una semana estará listo", ha comentado.

Plaza se ha congratulado de la mejora de la accesibilidad porque el mercado de La Esperanza no tenía accesos interiores "y en invierno llovía y la gente tenía que salir, se caían por las escaleras, no podías acceder de la planta de abajo a la de arriba... Pero ahora, con un ascensor en cada esquina, no tienen que salir a la calle", ha comentado.

Igualmente se ha felicitado por la instalación del montacargas, que también "hacía falta" y que sustituirá al pequeño ascensor "que cada dos por tres estaba averiado".

Estas actuaciones de mejora dan un toque "moderno" a este emplazamiento que no obstante conserva lo tradicional. "En este mercado casi todo son familias; hay un puesto de pescado que son la cuarta generación. Eso queremos que continúe, modernizarlo pero siempre teniendo en cuenta que el mercado tiene que ser tradicional", ha insistido.