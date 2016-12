El psoe asegura que no admite "ningún tipo de chantaje" sobre los presupuestos

22/12/2016 - 13:50

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La dirección del PSOE aseguró este jueves que no acepta "ningún tipo de chantaje" del Gobierno para respaldar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

Lo dijo el portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Pedro Saura, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno esté presionando a presidentes autonómicos socialistas para que la dirección del partido acabe respaldando esa ley.

"No me consta" que eso esté ocurriendo, dijo Saura, que añadió a continuación que el PSOE "no admite ningún tipo de chantaje" y mantiene su negativa a respaldar los Presupuestos.

Reiteró que el PSOE no respaldará esa ley "por muchas razones", ya que en los objetivos de déficit han conseguido "cambiar, reorientar" algunas medidas del Gobierno "pero no completamente" y, por ejemplo, los socialistas siguen demandando una revalorización de las pensiones equivalente al aumento del coste ed la vida y una reforma fiscal "en profundidad".

Saura respondió también a las acusaciones de "oscurantismo" lanzadas desde el PSOE por su acuerdo con el PP en materia energética y aseguró que lo importante para los socialistas no es lo que digan otros partidos sino "ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente" las políticas del Gobierno".

Denunció, por ejemplo, que si la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional la hubiera conseguido Podemos la tildarían de "excelente", pero como la ha acordado el PSOE dicen "que no cumple los objetivos".

(SERVIMEDIA)

22-DIC-16

CLC/MFN/gja