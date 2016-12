Tussam remodela el horario de su ruta "exprés" a la Cartuja para intentar "relanzarla"

22/12/2016 - 14:59

La conexión deja de funcionar hasta el 9 de enero para mejorar sus horarios e intentar captar viajeros

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, ha anunciado este jueves que su línea "exprés" entre la estación de metro de Blas Infante y el parque científico y tecnológico de la Cartuja, en funcionamiento de modo experimental desde el 19 de septiembre, interrumpirá su servicio hasta el 9 de enero, cuando estrenará un nuevo horario para intentar "relanzar" esta conexión que necesita consolidarse entre quienes acuden a la Cartuja.

Esta línea, cuya creación estaba ya anunciada y programada, dentro de las medidas para mejorar la movilidad en la Cartuja, comenzó a funcionar de modo "experimental" el pasado 19 de septiembre con cuatro autobuses articulados que parten de la parada de metro de Blas Infante, para hacer escala en Puerta Triana, Inca Garcilaso, Américo Vespucio, la Escuela de Ingenieros, el Camino de los Descubrimientos, y de nuevo Inca Garcilaso, Puerta Triana y Blas Infante.

La ruta, que conecta las paradas de Blas Infante y Puerta Triana en pocos minutos, supone con sus cuatro autobuses articulados una "oferta diaria" de 9.000 plazas, 4.500 de ida y otras 4.500 de vuelta, con una frecuencia de "diez minutos" entre una expedición y otra.

DEMANDAS DE MEJORA

No obstante, el pasado mes de noviembre, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, manifestaba ya a Europa Press que la nueva ruta no está cosechando la respuesta esperada entre las no pocas personas que acuden a trabajar al parque científico y tecnológico de la Cartuja. Mientras la línea cuenta con un horario fijado sólo de 07,00 a 10,30 horas y de 13,00 a 16,30 horas, el sindicato reclamaba principalmente una mejora de tal aspecto.

En cualquier caso, Tussam ha anunciado este jueves que esta ruta deja de funcionar hasta el día 9 de enero, cuando será restituida con un nuevo horario de 7 a 10 horas, de 13,30 a 15,30 horas y de 19 a 21 horas, "para así relanzar la línea e incrementar los clientes".

Esa modificación se lleva a efecto tras una encuesta de satisfacción entre los usuarios de la lanzadera, quienes han valorado globalmente el servicio con ocho puntos. El horario ha sido el aspecto que ha obtenido menor puntuación, con 5,6 puntos en una escala de uno a diez, toda vez que el 70 por ciento de los encuestados ha sugerido la necesidad de la ampliación del mismo, de ahí las modificaciones que se realizarán a partir del 9 de enero.

No obstante, los usuarios han valorado la limpieza (8,7), el recorrido y el emplazamiento de las paradas (8,6 puntos) y la duración del viaje (8,4). Con el nuevo tramo horario de 19,00 a 21,00 horas, el objetivo es prestar servicio a las empresas y los centros universitaria que prolongan su actividad laboral y educativa hasta la tarde-noche.