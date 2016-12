La Diputación de Barcelona colabora con el Govern con 45 millones en asistencia financiera local

22/12/2016 - 15:59

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves un convenio de colaboración con la Generalitat para el desarrollo del Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local, al que la corporación provincial destinará 45 millones de euros en 2017.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de CiU y diputado de Hacienda, Joan Carles García Cañizares, ha explicado que la institución avanza esta cantidad a la Generalitat para que los recursos lleguen a los Ayuntamientos, y que el Govern paga después estos recursos, algo que ya han hecho en años anteriores.

"La Diputación no pone en marcha un plan como este si no ha cobrado el anterior", ha garantizado, y ha resaltado que no están ayudando a la Generalitat, sino a los consistorios, y que prevén volver a hacerlo en 2018 si el Govern paga también lo avanzado para 2017.

GESTIÓN DE LA LOTERÍA

El último pleno del año también ha aprobado renovar el convenio entre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y el organismo autónomo Patronato de Apuestas de la Diputación de Barcelona de urgencia, ya que el trámite se había retrasado al haber estado el Gobierno en funciones hasta noviembre, retraso por el que Quim Duran (CUP) ha pedido la dimisión del gerente, Xavier Boltaina.

La presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, ha defendido la gestión del gerente, tras lo que ha señalado que esta función de la lotería no es prioritaria para la institución, por lo que se replanteará mantenerla, reubicando a los trabajadores del patronato si finalmente optan por no continuar con esta gestión, que mantiene sólo tres diputaciones españolas.

MATERNITAT CON INSTITUTO

El pleno también ha aprobado la cesión de uso gratuita a favor de la Generalitat de los pabellones del Recinte Maternitat Prat de la Riba y Ponent hasta 2027 para usos de enseñanza ampliando el IES Les Corts, para lo que ha aprobado también un convenio de colaboración con el Govern y el Consorci d'Educació de Barcelona .

El diptuado de CiU Jaume Ciurana ha explicado que este acuerdo implicará que la Agència Catalana de Notícies deba trasladarse y abandonar el pabellón que ahora ocupa en el recinto, algo que deberá hacer antes de agosto, y Conesa ha añadido que se trata de una "advertencia de que no puede continuar ahí, porque el uso que se quiere dar al espacio es educativo y público".

El pleno también ha aprobado, por unanimidad, una propuesta de Entesa --que incluye a BComú, ICV y EUiA-- en apoyo a las camareras de piso de hoteles y de la organización de Las Kellys, que ha defendido la diputada y concejal de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez, que ha avisado de que "su precariedad es pobreza feminizada".