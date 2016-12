El PP-A lleva al Parlamento los recursos de la patronal por las adjudicaciones de contratos de monitores de comedor

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara autonómica en la que solicita del Consejo de Gobierno una valoración sobre los recursos interpuestos por la patronal de las empresas que prestan servicios educativos en relación a las adjudicaciones de los contratos de los monitores de comedor escolar en diferentes provincias.

Recientemente ha trascendido, en este sentido, que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ha desestimado uno de los recursos presentados por la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco) contra el anuncio, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como los documentos que rigen la licitación del servicio de monitores de comedores de gestión directa en centros escolares de Córdoba.

La resolución, consultada por Europa Press, responde a un recurso que se plantea en cuanto a la revisión de los precios de salida, fijados por la administración pública en 10,90 euros/hora por monitor. Tras el cálculo de los costes, Aaeeco había calculado que el precio de salida adecuado fuera como mínimo de 12,74 euros/hora por monitor, es decir, un incremento de 1,84 euros más del precio inicial.

Para obtener este cálculo, la patronal se ha basado en los costes salariales del marco estatal de Ocio Educativo en la categoría de monitor, por estar reconocido en Comisión Paritaria, así como con en el resto de gastos según valores del mercado y de contratos similares.

En la contestación al recurso, el tribunal reconoce que es aplicable el convenio colectivo establecido, calculándose un coste salarial según convenio y seguridad social de 10,04 euros/hora por monitor, que, añadido al coste de absentismo, valorado en 0,10 euros, resultaría en un precio de coste de personal de 10,14 euros.

Tras analizar estos cálculos, la asociación percibe que no se han tenido en cuenta ni el gasto de indemnización ni el de vacaciones, por lo que es inferior al gasto de personal propuesto por la Aaeeco, que resultaba de 10,38 euros/hora.

Con respecto al resto de gastos, en cuanto a uniformidad se indica que el precio estipulado es de 0,08 euros/hora, admitiéndolo dentro de los costes necesarios para prestar el servicio. Se desestima la formación indicando que el órgano de contratación lo considera un gasto excesivo, ya que está prevista la subrogación del personal, mientras que, al no estar previsto, no se estiman oportunos los gastos de coordinación, y en cuanto a los generales, no son susceptibles de ser valorados por el tribunal al ser unos gastos subjetivos y, por tanto, poder variar de una empresa a otra.

Por tanto, en la partida de gastos presentados el Tarcja sólo considera que pueden probarse los relacionados con los costes de personal, Seguridad Social y absentismo, indicando que con el margen restante caben el resto de gastos que podrían variar en función de los licitadores.

Concluye el recurso indicando que al presentarse once entidades y que, tras la apertura del sobre 3, la media del precio ofertado por las entidades sea de 9,42 euros/hora por monitor, se corroboraría que la determinación efectuada por el órgano de contratación del precio máximo ha sido suficiente.

Frente a ello, la Aaeeco cree que no se han tenido en cuenta todos los gastos, basándose en si son o no estimativos, según los argumentos del órgano de contratación y no por el contenido de los pliegos. Asimismo, a pesar de reconocer que el coste de personal y uniformidad son 10,22 euros/hora por monitor, persiste que la media de las ofertas es de 9,42 y que, por tanto, según se extrae, podría ejecutarse el contrato, "algo incongruente cuando ya admite un coste de 10,22 euros y estaría por encima de esta media".

"Aún no se ha resuelto la adjudicación, y por tanto, no sabemos qué fórmulas utilizarán para realizar una adjudicación por debajo de estos costes, lo cual implica que los licitadores interesados y que hayan ofertado por encima de estos costes puedan impugnarlo, alegando que se está adjudicando por debajo de los costes reconocidos y admitidos por este tribunal", señalan.