Salud espera resolver en un "plazo corto" el conflicto de Granada y "trabaja para evitar" nuevas movilizaciones

22/12/2016 - 20:07

Alonso confía en un acuerdo con Pascual y anima a la ministra Montserrat y al PP a "leer bien" la sentencia del TC de las subastas

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, ha señalado este jueves que desde la Administración autonómica se dan "un plazo corto" de tiempo para resolver el conflicto generado al hilo de la fusión hospitalaria de Granada, así como que la Junta "trabaja para evitar" nuevas movilizaciones por cuestiones sanitarias en la comunidad autónoma como las que el mes pasado se produjeron en Huelva y Málaga, además de en la propia capital granadina.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el consejero ha explicado en ese sentido que la negociación entre la Junta y sindicatos en Granada "marcha bien", y en ella la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada, está ejerciendo como interlocutora de la Consejería de Salud.

Alonso ha recordado que ya se ha llegado a "algunos acuerdos" con sindicatos en relación, por ejemplo, a mantener abiertas las cocinas tanto del Hospital Virgen de la Nieves como la del Hospital del Campus, y a dotar todos los servicios de urgencias del nuevo modelo hospitalario de Granada de personal suficiente, necesario y adecuado a las necesidades actuales.

Además, "se ha establecido un diálogo para establecer la cartera de servicios, que será negociada servicio por servicio", ha abundado el consejero, que en ese sentido ha reafirmado que, tal como indicó la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, la fusión de Granada "está paralizada", fruto de una "decisión política y a la vez administrativa". "No se avanza hasta que no se acuerda", ha resumido el consejero.

SOBRE JESÚS CANDEL, RESPETA LAS OPINIONES PERO NO LOS "INSULTOS"

De igual modo, y preguntado por las opiniones e "insultos" del doctor Jesús Candel, Alonso ha señalado que respeta las opiniones de cada cual y que corresponde a él explicar las razones de su actitud, pero "ni respeto ni comparto las formas" de exponer esas opiniones. Así, el consejero ha diferenciado entre lo que es una "crítica constructiva" y lo que son "descalificaciones" e "insultos", que "muchas veces lo que demuestran es que detrás no hay ideas o no hay una verdadera intención de diálogo".

Igualmente, ha remarcado que "los sindicatos han sido elegidos por los trabajadores y tienen ganas de dialogar, llegar a un acuerdo y un objetivo claro, que es la mejora de la asistencia sanitaria de los granadinos, que creo que debe ser lo que a todos nos debe unir en este caso", según ha abundado Alonso, que se ha comprometido a seguir "avanzando de la mano de sindicatos y profesionales en llegar a ese objetivo común para todos que es los dos hospitales completos con urgencias finalistas, que es lo que los ciudadanos y sindicatos pedían y lo que vamos a conseguir".

A la pregunta de "qué ha fallado" en Granada para que se haya producido esta situación, el titular andaluz de Salud ha apuntado "problemas de comunicación, pero no solo eso", ya que "también en las urgencias ha habido algún problema de respuesta", al hilo de lo cual ha subrayado que "cuando se abre un nuevo hospital existen problemas, y posiblemente haya faltado un diálogo más completo con el conjunto de profesionales", de ahí que ahora se busque "mejorar todo aquello que sea mejorable en la atención sanitaria", porque "algo falla cuando sale tanta gente a la calle".

Alonso se ha mostrado confiado en la labor que al respecto pueda realizar la actual directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, una "profesional de los hospitales" que conoce la situación de estos centros y que "seguro que puede llegar al mejor acuerdo" con sindicatos.

Preguntado por plazos para lograr cerrar el conflicto granadino, ha respondido que "nos damos un plazo corto", si bien ha matizado que ese plazo "vendrá marcado por las propuestas que nos hagan sindicatos y profesionales". "Ya estamos revisando la mayor parte de los servicios, y a partir de ahí iremos negociando y poniendo en marcha" para cumplir, según ha agregado, con lo que tanto la presidenta de la Junta como él mismo se han comprometido, a que "no haríamos avances sin acuerdos mayoritarios". Por eso ha apuntado que prefiere que "la fecha en el calendario la pongan quienes están negociando en las mesas".

En la misma línea, ha indicado que la Junta trabaja "para evitar" nuevas movilizaciones en la comunidad por cuestiones sanitarias "en el sentido de que hay unas cosas que la ciudadanía nos traslada y estamos avanzando en ese camino porque el objetivo del Gobierno es la escucha activa" y "mejorar".

Por lo demás, Alonso ha valorado que con la relajación del límite de déficit para el próximo año --fijado para el 0,6 por ciento del PIB en Andalucía para 2017-- desde la Junta se van a destinar más de 600 millones de euros a la sanidad, lo que demuestra la "apuesta" del Gobierno andaluz por lo que es "uno de sus pilares" junto a la educación y las políticas sociales.

PASCUAL Y SUBASTA DE MEDICAMENTOS

Sobre Pascual, ha señalado que el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, se ha reunido este jueves con el comité intercentros para plantearle las propuestas establecidas en el acuerdo. Pero "hay que hacer un procedimiento administrativo que lleva un tiempo, y estoy convencido de que llegaremos a la firma definitiva del concierto con Pascual", ha apuntado.

Por otra parte, ha reiterado su "gran satisfacción" por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la subasta de medicamentos andaluza, y dice "estar sorprendido por que la ministra Dolors Montserrat diga que crea diferencias cuando el TC dice de forma taxativa y clara que no las genera". Además, ha negado que los medicamentos "sean peores", y "si no tendría que hacérselo mirar la ministra, porque están aprobados por la Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio", ha apostillado.

"Confiamos en la profesionalidad de la gente que trabaja en la Agencia, y si no es así, la ministra tendría que tomar medidas urgentes", ha añadido el consejero, toda vez que ha asegurado que los andaluces "son ciudadanos de primera" y ha lamentado que "no sea la primera vez que personas del PP se meten con los andaluces", y ello después que la ministra señalase esta semana que las referidas subastas convierten a los andaluces en "pacientes de segunda".

De este modo, Alonso ha apuntado que debajo de estas críticas "pueda haber intereses en defender a la gran industria farmacéutica", y que "cuando se leen declaraciones en las que se habla de márgenes comerciales de las grandes empresas, le preocupa, porque los intereses de los ciudadanos están por encima de los de las grandes industrias". Así, manifiesta que "no quiere que las empresas pierdan dinero, pero sí hacer lo más eficiente posible la gestión sanitaria para que redunde en beneficio de los ciudadanos".

Igualmente, indica que el PP y la ministra "deben leerse la sentencia bien", porque, ironiza, "no sé si como es una sentencia muy larga no han llegado a la parte final, donde se dice que los andaluces tienen exactamente la misma accesibilidad; o peor todavía, no han sabido interpretarla, o que unas sentencias del TC les parecen mejor que otras". "Nosotros las respetamos todas y las cumplimos todas", ha añadido.

Al respecto, ha dicho que le resulta "llamativo" cuando "se quiere hacer una segunda lectura", de modo que insta a los 'populares' y a la ministra "a pedir disculpas a Andalucía y los andaluces, que son ciudadanos de primera". Y ha añadido que "uno de los objetivos de la subasta es tener acceso a innovaciones terapéuticas rápidamente, como ocurrió en el caso de la hepatitis C, donde fuimos rápidos y la gente tuvo acceso, y lo seguimos haciendo con los nuevos fármacos en todos los ámbitos", ha zanjado.