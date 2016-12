El Claustro de la US aprueba el acompasamiento de mandatos y elige a Álvarez-Ossorio como nuevo Defensor

22/12/2016 - 20:21

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado, con 143 votos a favor, la iniciativa de reforma del Estatuto promovida por el rector de la institución, Miguel Ángel Castro, y apoyada por 158 firmas de claustrales para acompasar los mandatos del Rectorado y el Claustro, dada la descoordinación temporal existente entre ambos procesos electorales, así como también ha respaldado, con 160 votos, la propuesta del profesor Fernando Álvarez-Ossorio como nuevo Defensor Universitario.

Según ha señalado la Universidad de Sevilla en una nota, Fernando Álvarez-Ossorio es un reputado constitucionalista especializado en la protección de los derechos y libertades fundamentales, con amplia experiencia en gestión universitaria y con un demostrado compromiso social. Se da la coincidencia que fue uno de los nombres que se barajó como nuevo Defensor del Ciudadano, cargo que finalmente ha ocupado la profesora Rosa Muñoz, Defensora Universitaria de la US hasta este mes de diciembre.

El diálogo, el consenso y la mediación serán los principios que prevalecerán en el trabajo diario del nuevo Defensor, que velará por el derecho y libertades de la comunidad universitaria con independencia y lealtad a la institución.

La segunda cita con las urnas que han tenido este jueves los claustrales de la Universidad de Sevilla ha sido para votar el Proyecto de Reforma del Estatuto de la US, encaminado a acompasar los mandatos del rector y el Claustro. Con esta reforma el Estatuto de la US se modifica para que en caso de dimisión o de vacancia del rector, el Claustro se renueve con carácter previo a la elección del nuevo rector. "Este resultado es una victoria colectiva de la Universidad de Sevilla y un ejemplo de alcanzar acuerdos entre todas las sensibilidades presentes en la US", ha resaltado la Universidad en el comunicado.

El Claustro rechazó esta misma semana --obteniendo el respaldo de 108 claustrales, sin conseguir los 135 votos necesarios-- la única enmienda (parcial) aceptada por la Comisión de Proyectos Normativos a la propuesta de acompasamiento.