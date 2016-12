López resalta que Sebastián Pérez es "un gran activo" para el partido y cuenta con el apoyo del PP-A

La secretaria general del PP-A, Loles López, se ha mostrado "tajante" durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Granada que este jueves ha presidido y donde ha resaltado que "Sebastián Pérez --secretario general del PP provincial--, es un gran activo para este partido, que trabaja y sigue trabajando duro. Sé que te dejas la piel y sé que has puesto los intereses del partido por encima de tus intereses personales. Por tanto, cuentas con todo el apoyo del Partido Popular de Andalucía".

Según ha informado el PP de Granada, López ha reconocido que 2016 ha sido un año "intenso", política y socialmente, lleno de "incertidumbre y bloqueo institucional", pero que ha tenido el resultado final "que tenía que tener", que el Partido Popular gobierne en España. Ha hecho referencia a la victoria obtenida por el PP-A en las elecciones generales de junio de 2016 y ha hecho un "guiño" al PP de Granada del que ha asegurado que ha tenido "mucho que ver con esa victoria, con Sebastián Pérez a la cabeza y todo su equipo".

La dirigente popular ha dicho que es "digno de reconocer" que el PP de Granada ganó en junio, pero también en diciembre. "Y eso no ocurre por casualidad. Cuando un partido gana unas elecciones, solo tiene tres premisas que son inamovibles, la unidad, el trabajo y fajarse en la calle. Eso es lo que ha habido en Granada y que ha dado lugar a esos excelentes resultados", ha afirmado.

La secretaria general del PP-A ha hablado de los retos que tiene por delante el Partido Popular, como son las próximas citas electorales autonómicas y municipales, para las que los populares "se encuentran en las mejores condiciones para ganar".

Respecto a los próximos congresos del PP, López ha zanjado el asunto diciendo que los populares solo tienen un congreso a la vista, el nacional. En cuanto a los demás congresos, "no toca, no toca". "Nosotros no somos un partido que ha nacido con vocación de hablar de sí mismo, hemos nacido para trabajar por los andaluces. Cuando toque hablar de nosotros, hablaremos, cuando lleguen los congresos", ha señalado.

Loles López también ha querido "dejar claro" que cualquier candidatura es "legítima", pero "nosotros estamos aquí para hablar y trabajar por los andaluces, y tú lo has sabido hacer muy bien, Sebastián, y sé que lo vas a seguir haciendo muy bien, con un gran equipo. Lo vas a seguir haciendo, lo has hecho y lo seguirás haciendo, y seguirás contando con el respaldo del PP-A".

"Voy a pedir que sigamos siendo la estrella del Ayuntamiento de Granada y de esta provincia, pero para ello hay que ser alternativa, hay que creérselo y hay que trabajar", ha concluido.

MOMENTO DE AFRONTAR EL FUTURO

El presidente provincial por su parte ha afirmado que "no es momento de mirar al pasado, sino de afrontar el futuro con ilusión, lo importante es seguir luchando y trabajando". En este sentido ha resaltado el trabajo de cargos públicos y militantes del PP, un esfuerzo que se ha visto materializado con las sucesivas victorias de los populares. "Granada en diciembre y en junio ha obtenido el segundo mejor resultado para el PP de toda Andalucía, y eso no es casualidad, es trabajo, esfuerzo y sacrificio de los militantes, de la Junta Directiva que se esfuerza para sacar este partido adelante", ha apostillado.

El dirigente popular ha recordado también "los despropósitos y el abandono" de la Junta de Andalucía con la provincia de Granada, "condenando al olvido proyectos vitales para el futuro de la misma". Así, ha citado el "malgasto" económico de "dos millones de euros" invertidos en el Proyecto Atrio de la Alhambra, al que recientemente la Junta ha renunciado, o la inversión realizada con el proyecto del Teatro de la Ópera, cuyo solar sigue hoy vacío.

Asimismo, Pérez ha declarado que la fortaleza y constancia del PP hacen que "nuestro adversario lo esté pasando mal" y ha insistido dirigiéndose a la portavoz popular en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, en que hay que continuar trabajando "para que sea la próxima alcaldesa" de la capital granadina.

Sebastián Pérez también ha manifestado su respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy, "un apoyo que seguiremos brindando porque es el mejor, porque ha dado una lección ejemplar de saber estar, de que el que resiste gana". En este sentido ha manifestado además que la victoria de Rajoy ha demostrado que "la nueva política no ha podido con la política del sentido común, la honestidad y la transparencia".

El presidente provincial del PP ha declarado que "el próximo reto de esta Junta Directiva es llevar a Juanma Moreno a presidir la Junta de Andalucía", con la confianza de que con él "cambiará el castigo permanente del socialismo con esta tierra".

Sebastián Pérez ha concluido su intervención declarando que "me apunto a la ilusión y a la esperanza, a que este partido siga creciendo con vosotros y continúe siendo un referente en la provincia de Granada".