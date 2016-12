Los autobuses de la EMT adelantan el fin de servicio en Nochebuena y Nochevieja

23/12/2016 - 7:00

Los autobuses de la red diurna y nocturna de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) modifican sus horarios habituales en Nochebuena y Nochevieja con la finalización anticipada del servicio diurno en las noches de los días 24 y 31 de diciembre y el inicio del servicio entre las 7.15 y las 7.30 horas en la mayor parte de las líneas en las mañanas de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Las líneas nocturnas de la EMT, los búhos, y la la línea Exprés Aeropuerto prestarán servicio con un horario especial en la noche del 24 al 25 de diciembre. En Nochevieja también habrá horario especial en el servicio nocturno.

El sábado 24 de diciembre los autobuses de la red de líneas diurnas convencionales de la EMT (excepto las líneas especiales a cementerios) finalizarán su servicio antes de lo habitual, realizando la última salida de ambas cabeceras entre las 20 y las 21.20 horas, en función del trayecto concreto de cada línea, de modo que a las 22 horas haya finalizado completamente el servicio.

En cuanto a la red de autobuses nocturnos para la noche del 24 al 25 de diciembre, las líneas de búhos (N-1 a N-26) comenzarán a circular un poco antes de lo habitual (a las 22 horas del día 24, coincidiendo con la finalización del servicio diurno, desde Cibeles y a las 22.40 horas desde la periferia) y realizarán su última salida desde Cibeles a las 7 horas del día siguiente (domingo día 25) y a las 6.10 horas desde la periferia.

Los búhos prestarán servicio con un solo vehículo por línea y el intervalo de paso está calculado en 90 minutos para todas las líneas nocturnas de Madrid. El domingo 25, día de Navidad, el servicio de autobuses diurnos comenzará a funcionar entre las 7.18 y las 7.57 horas dependiendo de la línea y de la cabecera, excepto líneas especiales y rutas a los cementerios)

Los días 31 de diciembre y 1 de enero, del mismo modo, habrá cambios en los horarios de inicio y fin del servicio. La finalización del servicio en las líneas diurnas convencionales de la EMT se producirá, en la noche del día 31, entre las 20.35 y las 22.15 horas, dependiendo de la cabecera y la línea, de modo que a las 23 horas habrá terminado completamente el servicio diurno. La línea 110 al Cementerio de La Almudena y el Servicio Especial al Cementerio Sur finalizarán su servicio entre las 18:00 y las 18:25 horas.

A las 22.30 horas del día 31 comenzará la prestación del servicio de búhos' para todas las líneas de la red desde ambas cabeceras. Los últimos viajes de las líneas nocturnas están previstos a las 6.45 horas desde la periferia y a las 7 horas desde Cibeles. El intervalo de paso previsto en Cibeles será cada 45 minutos hasta la 00.45 horas y de 25 minutos el resto de la noche.

El día de Año Nuevo, el servicio de autobuses diurnos comenzará a funcionar entre las 7.18 y las 7.57 horas dependiendo de la línea y de la cabecera, excepto las líneas especiales y rutas a los cementerios.

Durante los días 25 de diciembre y 1 de enero, las líneas que no circulan en Navidad ni Año Nuevo serán la 22 (Legazpi - Villaverde Alto), 83 (Moncloa - Barrio del Pilar), 108 (Oporto - Cementerio de Carabanchel), 117 (Aluche - San Ignacio), 129 (Plaza de Castilla - Manoteras), 149 (Tribunal - Plaza de Castilla), 156 (Legazpi - Manuel Becerra), 247 (Aluche - San José Obrero) y E1 (Atocha - Plaza Elíptica), que no prestan servicio por ser día festivo.

Durante estas jornadas festivas, el horario de apertura y cierre de los intercambiadores de transporte de Madrid también experimenta modificaciones. Sin embargo, los cambios de horario en los intercambiadores de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Castilla y Avenida de América no afectan a ninguna línea de la EMT.

Por su parte, la línea 155 se verá afectada por el cambio de horario en Plaza Elíptica. Este intercambiador cierra a las 22 horas el 24 de diciembre y a las 23 horas el día 31, y abre a las 8 horas el 25 de diciembre y el 1 de enero. Por tanto, las salidas de esta línea en esas fechas y fuera de los horarios indicados se realizan en el exterior de este intercambiador.

En cuanto a la ruta Exprés Aeropuerto, el día 24 de diciembre, los últimos servicios diurnos de la línea (Atocha Renfe - Aeropuerto) se realizarán a las 20.42 horas, desde Atocha, y a las 20.30 horas desde la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El servicio nocturno de esta línea comenzará a las 22 horas del día 24 en Cibeles y se extenderá hasta las 7 horas del día 25, con salidas cada 90 minutos.

Desde la T4, la línea estará operativa de 22:40 horas a 06:10. El día 25, el servicio diurno de esta exprés comienza a las 7.45 horas desde Atocha y a las 7.40 horas desde la terminal del aeropuerto. El 31 de diciembre esta línea prestará servicio realizando sus últimos recorridos a las 21.45 desde Atocha y a las 21.30 desde la T4 del Aeropuerto.

En Nochevieja, el servicio nocturno de esta ruta exprés funcionará de 22.30 horas del día 31 hasta las 7 horas del día 1, desde Cibeles, y de 22.30 horas (día 31) a 6.45 horas (día 1) desde la T4 del Aeropuerto con una cadencia de 35-45 minutos.

Con motivo del periodo navideño, las líneas universitarias E, F, G y U no prestarán servicio desde el día 23 de diciembre hasta el 8 de enero, ambos inclusive. Las rutas universitarias A y H (que conectan Moncloa y Aluche con el Campus de Somosaguas) sí funcionarán durante estas fechas, pero con horario reducido de día no lectivo; este horario estará vigente entre el 23 de diciembre y el 8 de enero (ambos inclusive), excepto días festivos y los días 24 y 31 de diciembre en los que no prestarán servicio.

El intervalo de paso en día laborable durante este periodo será en la línea A cada 30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 19 horas y cada 60 minutos desde las 19 horas hasta final de servicio. En la línea H será cada 30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 18 horas y cada 60 minutos desde las 18 horas hasta final de servicio. Toda la información se puede encontrar en www.emtmadrid.es.