'They live by night', de Nicholas Ray, cierra el XIV Curso de Cine y Literatura Angloamericanos de la UR

23/12/2016 - 10:23

El XIV Curso de Cine y Literatura Angloamericanos 'Film Noir' de la Universidad de La Rioja concluye este viernes, 23 de diciembre, a las 17 horas, en el Edificio Filologías, con la proyección de la película 'They live by night'.

Después de la proyección, la profesora Melania Terrazas ofrecerá la conferencia 'Couple on the run: doomed romanticism in ey Live by Night', a la que seguirá un coloquio.

La película podrá verse en el Salón de Actos del Edificio de Filología en formato de alta definición Blu-ray y en versión original; y, simultáneamente, en el Aula 001 de Filologías, en DVD y en versión original subtitulada en inglés.

El XIV Curso de Cine y Literatura Angloamericanos 'Film Noir' de la Universidad de La Rioja está coordinado por el profesor José Díaz-Cuesta.

Hasta el 23 de diciembre han podido verse las siguientes películas: The Ministry of Fear, The Killers, The Big Heat, The Sweet Hereafter, Out of the Past, Brighton Rock (2010), The Killer Inside Me, Gone Girl y They Live by Night.

Este XIV Curso de Cine y Literatura Angloamericanos 'Film Noir' cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes (a través de la Comisión de Actividades Culturales de la Universidad de La Rioja), de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Filologías Modernas.

En la organización colaboran, además de las entidades financiadoras, la asociación ACAUR, el proyecto de investigación de la UR 'El modo satírico y la construcción de identidades en los lenguajes visuales y literarios' (APPI16/13), y los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID) y 'Lenguajes Específicos y Literatura Comparada y Aplicada'.