Díaz pide al Gobierno que "no mire para otro lado" y obligue a los bancos a devolver el dinero de las cláusulas suelo

23/12/2016 - 10:29

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido al Gobierno de la Nación que "no mire para otro lado" y obligue a las entidades bancarias a devolver a los ciudadanos el dinero que cobraron por las cláusulas suelo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, al haber rechazado que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser "incompleta e insuficiente".

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Díaz ha dicho que este dinero se tiene que devolver "cuanto antes" y que desde el PSOE se está "negociando" con el Gobierno para que sea así.

"Los bancos tienen que devuelva a los ciudadanos lo que de manera abusiva se les han cobrado", ha afirmado la presidenta, para quien "no tiene nombre lo que han tenido que pagar muchas familias de manera desorbitada y fuera de lugar".

"En tiempos en que los que la gente no lo pasaba muy bien, con una crisis brutal, muchos perdiendo el empleo, los bancos han cobrado lo que no les correspondía con esas cláusulas abusivas", ha destacado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha insistido en que "hay es que devolverlo cuanto antes y no marear la perdiz".

Así, ha pedido al Gobierno de Rajoy que "con la misma contundencia que pide que se cumplan las sentencias, ahora que obliguen a las entidades financieras a que cumpla la sentencia que dice que eso que se ha cobrado a los ciudadanos no se tenía que haber cobrado".

"Los bancos han ganado mucho dinero y si ahora ganan un poquito menos no pasa absolutamente nada", ha defendido Díaz, quien ha subrayado que las entidades financieras han tenido unos beneficios "por encima de lo que les correspondía, ahora que les devuelvan a los ciudadanos lo que no les tenían que haber cobrado".

Finalmente, la presidenta ha dicho que hay "bancos y bancos", y que mientras algunos ya están devolviendo el dinero, "otros se resisten". "A los que se resisten habrá que darles un empujoncito", ha zanjado.