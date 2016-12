Ayuntamiento permitirá votar por videoconfencia en el Pleno en casos de maternidad, paternidad y enfermedad grave

23/12/2016 - 11:23

"Los principios de feminismo son una excusa por la exiguidad de su mayoría", espeta Manglano a la bancada de Ahora Madrid, ante la presencia de Celia Mayer

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid permitirá votar por videoconferencia en el Pleno en casos de maternidad, paternidad y enfermedad grave después de que los votos de Ahora Madrid y PSOE hayan sacado adelante en Cibeles la modificación del reglamento del Pleno, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

"Se trata de respetar la proporcionalidad dada por los madrileños", ha argumentado el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, que ha defendido esta proposición en nombre de Ahora Madrid.

El concejal del PP Percival Manglano ha expresado la oposición contraria de su grupo por su "manifiesta ilegalidad, por su conveniencia política y por la elusión al control del gobierno". "Es un parche con motivos de connivencia política. Los principios de feminismo son una excusa por la exiguidad de su mayoría", ha espetado a la bancada de Ahora Madrid, en la que ha estado presente la delegada de Cultura, Celia Mayer, de baja por maternidad.

La concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra ha defendido que el sistema de voto telemático "es bueno para la Administración pero no está permitido por la ley". Ha instado a que pidan al Gobierno de la Nación a que cambie, no saltarse, la Ley de Haciendas Locales "porque no están en la calle". "Mi portavoz, Begoña Villacís, ya pidió el voto telemático para mí estando de baja por maternidad y se le dijo que no se puede porque es ilegal", ha añadido.

La portavoz socialista Purificación Causapié ha defendido ésta "como una cuestión de derechos" para preservar la proporcionalidad elegida en las urnas. "Tener hijos no puede estar penado y ser una lacra para participar en política. Será bueno para feminizar la politica", ha argumentado, que también ha pedido a los hombres que se cojan los días de baja para reforzar este derecho, con la mirada puesta en la futura paternidad del delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto.

La cuestión la ha presentado a Pleno el grupo municipal de Ahora Madrid después de que PP y Ciudadanos solicitaran meses atrás que este punto fuera retirado del orden del día a la espera de un informe jurídico firmado por el secretario del Pleno que analizara su viabilidad técnica.