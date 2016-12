Elaboran una serie de consejos para mayor seguridad en establecimientos, productos y gestión de fondos

23/12/2016 - 12:26

El Ministerio del Interior y el de Economía han elaborado un decálogo de consejos y editado un tríptico en el que se recogen toda una serie de recomendaciones enfocadas a la seguridad de los establecimientos, productos y gestión de fondos, en el marco del Plan de Comercio de Seguro.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

En el decálogo de consejos, se recomienda que el establecimiento disponga de un sistema de cierre seguro para todos los accesos y mantener alguna luz de la fachada durante la noche.

Asimismo, se aconseja reforzar los espacios comunes o los elementos de separación de dicho local con otros edificios, además de instalar un timbre exterior con sistema de apertura remota del local y asegurar los productos con sistema de alarma electrónicos y mantener fuera del alcance del público los de más valor.

No realizar el recuento de la caja a última hora y evitar hacerlo solo son otros de los consejos que se recogen en dicho Plan de Comercio Seguro, en el que se advierte que no hay que fiarse de servicios técnicos no contratados o sospechosos y hay que evitar el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado.

A la hora de actuar ante hechos delictivos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) recomiendan llamar al '091' y esperar a su llegada. Si ocurre cuando el local está cerrado no hay que entrar, ya que dentro podría haber personas ajenas.

Igualmente, no hay que manipular objetos que hayan podido tocar el autor del hecho delictivo y si se produce en presencia de los empleados, hay que facilitar el mayor número de datos y del autor.

En el caso de haber testigos, hay que pedirles los datos para que las FCSE puedan ponerse en contacto con ellos y si el delito es telemático no hay que manipular el servidor electrónico utilizado para cometerlo y evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente.

En materia de seguridad del establecimiento, las persianas deberán ser metálicas y resistentes y las barras de las puertas dificultan su apalancamiento. Las puertas de vidrio y metal deberán estar fijadas en la base y protegidas con materiales antivándalos y las cerraduras deberán ser de seguridad y antiatracos.

El local deberá disponer de un sistema de alarma y tener un cartel que así lo indique. En cuanto a iluminación, un buen sistema permite mejorar la seguridad del establecimiento y las zonas más oscuras deberán tener intensidad de luz suficiente, además de mantener en buenas condiciones la instalación eléctrica y así evitar sobrecargas de la misma y evitar dejar cerca de puntos de luz objetos inflamables, dado que son un punto de calor.

En cuanto a los productos, durante la distribución el transportista deberá estacionar en recintos que estén vigilados y, en la medida de lo posible, instalar dispositivos de videovigilancia y localización en los vehículos de transporte. Así como no permitir el acceso a la zona de carga y descarga a personal ajeno y desconocido y colocar cierres de alta seguridad en los vehículos de transporte, dado que son más difíciles de manipular o romper.

Durante la venta es recomendable dotar a los artículos puestos a la venta de sistemas de protección mecánica o electrónica que impidan su sustracción y los objetos pequeños de gran valor deberán estar dentro de vitrinas o escaparates cerrados con llave.

Para evitar la venta de falsificaciones hay que desconfiar de proveedores que ofrecen productos con precio muy por debajo del nivel habitual del mercado y evitar situar los objetos de mayor valor cerca de los accesos al establecimiento.

Para gestionar los fondos, hay que reducir al mínimo el dinero en metálico de las cajas y variar el horario de ingresos en bancos y cajas y cuando el local esté cerrado dejar a la vista y abierta la caja registradora para evitar destrozos inútiles.

Para las tarjetas de crédito se aconseja desconfiar de compras compulsivas donde prima el valor de los objetos y la tarjeta deberá estar firmadas y no caducada, acompañada de la identificación apropiada del titular.

En operaciones de comercio electrónico se recomienda recabar los datos necesarios para la transacción y si fuera necesario solicitar firma electrónica y el usuario y contraseña deberá ser e suficiente calidad. El servidor deberá contar con medidas de seguridad contra el acceso no autorizado desde Internet y el software estar actualizado y cumplir con la normativa legal asociada.