PSOE contesta a Robisco que duda que el PP apoyara los presupuestos como en Asturias debido a su "insolidaridad"

23/12/2016 - 13:07

El diputado del PSOE Miguel González Caballero ha respondido al 'popular' Lorenzo Robisco que el Gobierno de Castilla-La Mancha duda de que el Partido Popular regional fuera capaz de apoyar al Ejecutivo para sacar adelante los presupuestos del próximo año debido a su carácter "insolidario".

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

Así ha contestado en rueda de prensa después de que Robisco pidiera al Gobierno socialista "altura de miras" como a su juicio ha ocurrido en Asturias, donde el Gobierno de Javier Fernández se ha apoyado en el PP asturiano para dar luz verde a las cuentas del próximo ejercicio.

"Hoy tenemos aquí una derecha con nula responsabilidad social. Desconozco cómo es el PP en Asturias, pero aquí conocemos muy bien al PP insolidario que tenemos en esta región", ha añadido.

Igualmente, ha recordado que el PP en Castilla-La Mancha ha insistido en negar "cualquier propuesta" del Gobierno, como "más becas, mejores servicios públicos o generar ayudas contra la pobreza energética". "Vamos a tener siempre el 'no, no y no' del PP de Castilla-La Mancha".