Policía Nacional ofrece unos consejos para realizar compras seguras por Internet estas Navidades

23/12/2016 - 13:40

La Policía Nacional ofrece una serie de consejos para realizar compras seguras por Internet durante estas Navidades, ya que en ciertas épocas se incrementa el volumen de compras y muchas personas eligen realizarlas a través de Internet, debido a la rapidez y comodidad.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

A través de los perfiles en redes sociales, como '@policia' en Twitter y en 'www.facebook.com/policianacional', la Policía Nacinal recordará esta serie de consejos con el objetivo de concienciar al ciudadano en unas pautas seguras y evitar ser víctimas de determinados delitos con unas sencillas medidas de prevención

Sin embargo, sigue habiendo personas que no realizan este tipo de compras por creer que son totalmente inseguras. Esta modalidad de shopping no está exenta de riesgo, por lo que desde la Policía Nacional, y desde esta Jefatura Superior de la Región de Murcia, se elaboran una serie de consejos para realizar las compras on line de una forma más segura.

Mantener el sistema operativo como cualquier otra aplicación y navegador que se utilice actualizado, para evitar que el ordenador pueda ser infectado por un virus y pueda recopilar información sobre credenciales bancarias o personales. Asimismo, se recomienda utilizar un buen antivirus.

A la hora de la realización de las compras se debe hacer en la web de confianza donde conozcamos algún dato de la empresa como nombre, dirección, domicilio y datos de contacto, información ésta necesaria en caso de querer hacer una reclamación.

Una vez elegidos el productor a adquirir y antes de realizar el pago se debe de tener en cuenta las políticas de devoluciones y las condiciones de envío para evitar sorpresas.

A la hora de realizar el pago, es aconsejable hacerlo por medio de plataformas, tipo pay- pal o integrar una pasarela de pago bancario, esto hará que el pago sea más seguro.

Por otra parte, si queremos realizar operaciones financieras, compras o movimientos bancarios no debemos de hacerlo nunca a través de una red wifi pública, sobre todo porque no se encuentra encriptada.

Se aconseja también cambiar la contraseña del wifi de nuestro domicilio por otra que deberá de ser alfanumérica, intercambiando tanto letras minúsculas como mayúsculas, y números para que sea más segura.

Así como desconfiar de precios por debajo del nivel habitual de mercado que es un claro indicador de mercancías falsificadas y por lo tanto, hay que utilizar el sentido común para evitar sustos cuando se adquieren productos a través de la red.