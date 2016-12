La Fiscalía recurre el archivo de la causa sobre la muerte de 'Jimmy' y pide que se cite a un testigo protegido

23/12/2016 - 13:43

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de archivar la causa que investigaba el asesinato del hincha del Deportivo de la Coruña, Francisco Romero Taboada, conocido como 'Jimmmy' y contra su postura de no tomar declaración a un testigo protegido que considera "fundamental" para el caso.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal presentará sendos recursos de reforma y de apelación sobre el sobreseimiento de la causa del homicidio del hincha de los 'Riazor Blues' tras ser arrojado al río Manzanares en una pelea multitudinaria entre aficionados y por las lesiones causadas al aficionado del mismo equipo Santiago Abada.

Además, el otro recurso de la Fiscalía se centra contra la negativa del titular del juzgado a tomar declaración en calidad de investigado a un testigo protegido, pues considera que la práctica de dicha diligencia puede resultar "fundamental" y "absolutamente necesaria" para la causa.

Por ello, impugna la decisión del juez de no tomar declaración al testigo protegido basándose en que ya existía una copia de la declaración que prestó en Comisaría, en la Fiscalía de Menores y en el acto de juicio.

No obstante, la Fiscalía subraya que la valoración que se hizo de dicho testimonio por parte del Tribunal que le juzgó fue de "falta de credibilidad" porque su testimonio "no estaba suficientemente corroborado por otros datos o elementos objetivos".

La Fiscalía sostiene que esta diligencia ya fue "indebidamente" denegada en esta causa por el juez y reitera su petición de que se le tome declaración en calidad de investigado no sólo porque su testimonio sea "fundamental" sino, como deja constancia el propio titular del juzgado número 20 de Madrid, porque "no hay otros testigos presenciales directos de los hechos, puesto que la mayoría de los investigados en la pieza que tiene por objeto la riña tumultuaria se acogieron a su derecho a no declarar".

Ello hace que hasta la fecha el testigo protegido sea el único que ha identificado a los autores de la muerte de Romero Taboada y de las lesiones a Abada.

También rechaza la Fiscalía los argumentos expuestos por el juez para negar cualquier valor a la identificación de los presuntos autores de los hechos practicada por los miembros de la Brigada Provincial de Información dada la mala calidad de las imágenes del vídeo y su baja resolución.

Por el contrario, el Ministerio Público entiende que para acreditar la identidad de las personas que intervinieron en los hechos investigados el juez no ha de basarse sólo en las imágenes del vídeo sino también "en la previa experiencia" de los miembros de la Brigada quienes cuando prestaron declaración explicaron "debidamente" cómo llegaron a la identificación "a partir del análisis completo de las imágenes y de su previo saber y conocimiento de los grupos ultras que enfrentaron el día de los hechos y de sus miembros".

El juzgado decidió archivar el caso en el que investigaba la muerte del hincha del Deportivo de la Coruña tras dos años de pesquisas y al no hallarse al autor material o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014. Por otro lado, los familiares del fallecido avanzaron que iban a recurrir el archivo provisional.