El invierno en Extremadura registrará temperaturas cálidas, superiores a lo habitual, según la Aemet

23/12/2016 - 13:52

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha apuntado que lo más probable es que los próximos meses de invierno registren temperaturas cálidas y superiores a lo habitual en estas fechas en la región, siguiendo la tendencia de este año.

En rueda de prensa acompañado de la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, Marcelino Núñez ha concretado no obstante que no se aprecian variaciones en las precipitaciones y que los modelos experimentales no dan una "señal muy clara" por lo que se espera que estén en torno a los valores normales.

De cara a los próximos días de Navidad, Núñez ha puntualizado que habrá cielos poco nubosos, brumas y nieblas y temperaturas "sin grandes cambios" para los primeros días, mientras que en la segunda mitad de la próxima semana las temperaturas podrían subir porque los cielos se van despejando, aunque en todo caso será una situación de "mucha estabilidad prácticamente hasta final de mes".

Además y de cara a estos días de Navidad, ha explicado que en Extremadura va a haber un tiempo "anticiclónico" con cielos despejados, brumas, nieblas, temperaturas "no muy frías" y poco viento, por lo que será "agradable" desde el punto de vista del público para hacer compras, pasear o visitar a familiares, mientras que, en concreto, este fin de semana también hará "buen tiempo".

CARACTERÍSTICAS DEL OTOÑO

En la comparecencia, tanto Núñez como Herrera han coincidido en resaltar que los pasados meses de otoño de septiembre, octubre y noviembre han sido normales en lo que a precipitaciones se refiere y cálidos en las temperaturas y que, como situaciones notables, destacan la ola de calor del 6 de septiembre y el temporal del 28 de noviembre con cinco carreteras de la red secundaria de Cáceres cortadas al tráfico por nieve.

En materia de precipitaciones en otoño, Marcelino Núñez ha explicado que lo habitual para Extremadura en esta estación son 200,1 litros por metro cuadrado de media en el periodo de referencia 1981-2010, pero que este trimestre pasado la media ha sido de 191,5 litros registrando un ligero déficit de 8,6 litros, aunque se considera que las lluvias han sido "normales" convirtiéndose en el 13º otoño más húmedo o el 18º más seco del citado periodo de referencia.

Por meses, noviembre ha "levantado el déficit" que se traía al haber registrado precipitaciones en un porcentaje del 127 por ciento, mientras que en septiembre sólo se registro el 28 por ciento de las lluvias que se esperaban y octubre "se quedó al 90 por ciento", "no recuperó" y "ni siquiera llegó a su cota".

En el caso de las temperaturas, ha indicado que la media del periodo de referencia son 17 grados pero que se han registrado de media 17,7, por lo que ha sido un otoño cálido, el 10º más cálido del periodo de referencia, y siguiendo la tendencia de los últimos trimestres, con un septiembre y un otoño muy cálidos y un noviembre normal.

Respecto a este mes de diciembre, cabe destacar que hasta el día 22 está siendo seco con precipitaciones inferiores a la media en ambas provincias y cálido en las temperaturas.

AÑO 2016 HÚMEDO Y MUY CÁLIDO

Respecto al conjunto del año, el 2016 se clasifica como húmedo, el 10º año más húmedo del periodo de referencia 1981-2010 y el 13º entre 1981 y 2016, con un ligero superávit de 44 litros por metro cuadrado en materia de precipitaciones y una precipitación registrada en la mayor parte de los observatorios entre el 100 y el 120 por ciento del valor normal.

El año 2016 también ha sido muy cálido en Extremadura, el 6º año más cálido del periodo referencia 1981-2010, con una temperatura media en la región de 16,8 grados, 0,5 grados superiores a la media histórica de 16,3 grados centígrados.