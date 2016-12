Fernando Rey condiciona el traslado del Campus de Soria a Burgos a un "extraordinario consenso" entre los implicados

23/12/2016 - 14:12

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha condicionado iniciar el traslado del Campus de Soria a Burgos a que exista un "extraordinario consenso" entre los implicados, principalmente "Soria y Valladolid", y ha animado a abrir un periodo de reflexión "sereno", "positivo" y "dialogante" en el que se valoren "argumentos" y no otro tipo de "aspectos".

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, momentos antes de la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, (Fuescyl) y el Banco de Santander.

Fernando Rey ha admitido que con su propuesta, que no es "nueva", lo que ha pretendido es abrir un proceso de "reflexión" para ver ventajas y desventajas de un mapa universitario autonómico en el que Soria "estuviera" con Burgos. Para que salga adelante, ha puesto como "condiciones" del diálogo que haya unas "elevadas dosis" de consenso.

"Este no es un tema nuevo, ha habido muchas conversaciones oficiosas y lo que digo es que estamos en el momento de abrir ese proceso de reflexión para saber si esta propuesta es oportuna. No vamos a dar un paso más allá si hay malestar en alguna de las universidades porque no sería la mejor manera de abrir ningún proceso de reflexión", ha incidido el responsable de Educación del Ejecutivo autonómico que ha pedido que se mire esta situación bajo un enfoque "ilustrado racional" y no "romántico emocional", ya que no se trata de un proceso de "independencias" territoriales. "El esfuerzo inútil produce melancolía", ha zanjado.

De momento, Fernando Rey ha elogiado los servicios que la Universidad de Valladolid está prestando a Soria, que, en su opinión, son de la "máxima" satisfacción, con una apuesta "clara" como demuestra el edificio que se va a comenzar a construir y que se dedicará a la investigación, por lo que si no cambia de adscripción, ha advertido, tampoco pasará nada "grave".

Además, en el caso de que sucediera, los alumnos que están en el Campus de Soria tienen "derecho" a que su titulación sea "expedida" por la UVA hasta que se concluyera un proceso que ha advertido sería "complejo" ya que deberían de estudiar cuál sería el más "adecuado" jurídicamente hablando.