Oltra dice que si aparecen "nuevos indicios" penales sobre irregularidades en Feria Valencia los llevarán a Fiscalía

23/12/2016 - 14:13

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha señalado este viernes en relación al archivo por parte de Fiscalía de la investigación relativa a Feria Valencia que lo que dice "no es que no haya habido irregularidades", sino que "lo que no han encontrado es la vinculación penal de esas irregularidades", y ha asegurado que "si aparecieran nuevos indicios o hubiera pruebas documentales" pondrán a disposición de la justicia y de Fiscalía "cualquier indicio de que las irregularidades pueden tener consecuencias penales".

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia de archivar la investigación abierta desde hace dos años por presuntos sobrecostes y uso de tarjetas opacas en Feria Valencia al no ver indicios de delito.

La portavoz ha insistido en que la Fiscalía entiende "que de la documentación y la investigación no se infiere que se puedan demostrar determinados delitos en un ámbito penal, lo que no hace Fiscalía es negar los hechos, los sobrecostes", trasladándolos a otro ámbito del derecho, al administrativo. "Fiscalía dice que al menos en el ámbito administrativo hay responsabilidades que se podrían derivar", ha remarcado.

Oltra ha señalado que precisamente este viernes el pleno del Consell ha aprobado la aportación de la Generalitat correspondiente a 2017 para financiar el plan de modernización de las instalaciones de Feria Valencia, que asciende a casi 19 millones de euros y que forma parte de "esa ruina en diferido" que dejó el anterior Consell, con 1.000 millones en sobrecostes.

Según ha dicho, esos casi 19 millones son equivalentes a la construcción de cinco colegios, una "sangría de fondos públicos que no están para otras cosas fundamentales".

"Eso es lo que ha comportado la gestión de Feria Valencia", ha incidido la vicepresidenta, que ha lamentado que asumir esos "agujeros" va a lastrar las finanzas valencianas durante años, en el caso de la Feria concretamente hasta 2022.

Ha explicado que "tapar agujeros" es una de las nuevas líneas de trabajo del Consell, que se ha encontrado como herencia "8.000 millones en obligaciones diferidas", lo que equivale a la mitad del presupuesto autonómico.

Oltra ha puesto en valor que este año, con el cambio en la gestión, se ha conseguido en el plano operativo un superávit de 800.000 euros en la Feria.

"UNA BUENA NOTICIA"

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, también presidente del Patronato de Feria Valencia, ha estimado la decisión de la Fiscalía Anticorrupción respecto a esta institución una "buena noticia" aunque ha dicho no tener muchos datos al respecto.

"En estos momento no he tenido tiempo de verificar esta información. Si eso es cierto para mí sería una buena noticia como presidente del Patronato de Feria Valencia", ha señalado el primer edil preguntado por esa decisión judicial tras presentar a la Generalitat el proyecto de la capitalidad de Valencia como Capital Mundial de la Alimentación.