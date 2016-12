El bicentenario de José Zorrilla en Valladolid arrancará en enero con una exposición educativa sobre su época

El Ayuntamiento descarta por el momento el Don Juan Tenorio en la calle por su elevado coste

El bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, que comenzará oficialmente el día 21 de febrero de 2017, celebrará sus primeras actividades ya en enero, cuando se inaugurará en el Instituto de Educación Secundaria que lleva su nombre una exposición sobre la época en la que vivió el autor, especialmente en los literatos y los inventores.

Así lo ha explicado este viernes la concejal de Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto, que ha participado en la presentación del logotipo y la página web del Bicentenario, en la que también ha intervenido la edil de Cultura y Turismo, Ana Redondo, titular del área que coordina las actividades de la conmemoración junto con la Comisión en la que participan otras muchas entidades, como el Archivo Municipal, la Biblioteca Nacional, la UVA, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

Como ya se había explicado, el programa de actividades se desarrollará entre el 21 de febrero de 2017 --bicentenario del nacimiento del escritor-- y el 23 de enero de 2018 --125 aniversario de su muerte--, ya en el mes de enero se podrá ver alguna de las iniciativas diseñadas con motivo de la conmemoración.

Así, el Instituto Zorrilla acogerá entre el 16 y el 27 de enero una exposición de carácter educativo centrada en el Siglo XIX, la época en la que vivió el escritor vallisoletano y, especialmente, en los inventos e inventores, pero también sobre otros literatos.

Se denominará 'Genios e Ingenios' y tras estar en el Instituto se trasladará el día 30 de enero al Colegio de Primaria José Zorrilla y durante el resto del año se podrá visitar en otros centros educativos.

PRESENTACIÓN EN FITUR

El grueso de la programación se presentará de forma oficial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, a finales de enero. Se trata de un conjunto de actividades dirigidas especialmente a poner en valor el "significado" del autor en la ciudad, donde ya es suficientemente conocido, pero también para hacerlo "universal".

En este sentido, el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José María Viteri, ha apuntado la presencia importante de la obra del literato vallisoletano en los teatros de la ciudad, el trabajo en producciones teatrales y la colaboración con entidades como el Archivo Municipal y la Biblioteca Nacional para poder poner a disposición buena parte de los fondos documentales de Zorrilla.

De hecho, el departamento de museos y exposiciones de la FMC anunciará y presentará en las próximas semanas la primera muestra del año dedicada al autor, que se instalará en la Sala de la Iglesia de Las Francesas con el título 'José Zorrilla y el rostro de las letras'.

Además de la faceta cultural, la programación, como se ha explicado este viernes, contará con un importante carácter pedagógico, pues tratará de "dar un impulso" al conocimiento de José Zorrilla entre los más jóvenes, que "conozcan el alcance de su obra en la literatura universal".

La programación contará con una partida básico de 200.000 euros, ya aprobado dentro del Presupuesto municipal de 2017, aprobado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento, aunque Ana Redondo ha apuntado que espera la colaboración de empresas privadas mediante patrocinios para poder ampliar los fondos.

De hecho, la edil ha reconocido que esa cantidad no es elevada, pues ha explicado que por el momento no se contempla la propuesta del actor y director vallisoletano Fernando Calle para realizar una versión de Don Juan Tenorio en la vía pública. "El coste es excesivo para lo que podemos asumir", ha asegurado Redondo, que ha añadido que si se hiciera esa representación no se podrían programar el resto de actividades.

En todo caso, no ha descartado definitivamente la propuesta, ya que ha especulado con que pueden presentarse "oportunidades" económicas quizás con los remanentes del Presupuesto de 2016.

En la rueda de prensa de este viernes se ha presentado también la página web del bicentenario (www.200josezorrilla.es), desarrollado por la empresa I+deas (Innovación, Cultura y Desarrollo Turístico), que es accesible a partir de este viernes y cuyo contenido se completará en las próximas semanas con material documental y gráfico sobre Zorrilla, así como un calendario diario de actividades y una sección de prensa.

Los fondos documentales y bibliográficos procederán en buena parte del Archivo Municipal de Valladolid, que coordina ya la incorporación a la web de documentos que estarán accesibles a todo el público en cualquier lugar del mundo. Asimismo, el depósito vallisoletano trabaja también para aportar fondos a las distintas muestras que se programarán a lo largo de los doce meses de conmemoración.

Igualmente, se ha dado a conocer el logotipo oficial del Bicentenario, obra de José Paíno Maté, quien se ha impuesto en un concurso convocado hace unos meses en el que han participado "profesionales de la comunicación", según ha subrayado la concejal de Cultura.

Se trata de una "imagen de marca pura, icónica y vanguardista; una evocación estilística que traslada al Romanticismo y al sueño infinito de la eternidad" y que está protagonizado por las iniciales del escritor, con una grafía "romántica" y enlazadas entre sí "de forma única y genuina".

José Paíno es un profesional del diseño y la comunicación audiovisual, formado en Valladolid y Madrid; que ha desarrollado su trabajo creativo en la Monash University (Melbourne), la empresa McCann Worldgroup (Madrid) y la Institución Ferial de Castilla y León (Valladolid).